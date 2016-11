Uudised

Autor: MM Laupäev, 05. november 2016. Leedu firma Transaviabaltika lennutas oktoobris mandri ja suursaarte vahel 2276 reisijat.



Neli esimest täispikka taastunud lennuühenduse kuud annab lennufirma sõnul kinnitust, et suursaarte elanikud eelistavad üha enam õhutransporti.



"Lendajate arv näitab meile jätkuvat kasvutrendi, oktoobris oli lendude täituvus Tallinn-Kuressaare-Tallinna suunal 61 protsenti ja Tallinn-Kärdla-Tallinna lendude täituvus on meie senise lennuperioodi kõrgeim, suisa 52 protsenti," ütles Transaviabaltika esindaja Rene Must pressiteate vahendusel.



Kui lennuühenduse taastumisest alates on Kuressaare suunal lendude täituvus stabiilselt kuni 60 protsendi juures püsinud, siis Kärdla lennusuund on oma statistiliste näitajatega jäänud 45 protsendi juurde.



"Oktoobri lendude täituvus on teinud hüppelise kasvu just Hiiumaa suunal, mis annab kinnitust, et ka hiidlased on õhutransporti aina enam valimas mandrile pääsemiseks ja vastupidi," märkis Must.



Oktoobris lendas Tallinn-Kärdla-Tallinna suunal 1026 reisijat, Kuressaare suunal vastavalt 1250 reisijat. Kogu lennuperioodi jooksul on Tallinn-Kärdla-Tallinna suunal teenindatud 4193 lendajat ja Kuressaare suunal vastavalt 5283.



Kokku on Saartelennuliinidel regionaallendude alustamisest peale olnud 9476 reisijat.



Nädalas lennatakse 12 korda Tallinn-Kuressaare-Tallinna liinil ja 12 korda Tallinn-Kärdla-Tallinna liinil.



