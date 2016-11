Uudised

Autor: MM Laupäev, 05. november 2016. Vätta poolsaare lähedal merele läinud ja kadunuks jäänud kalameest jäi kaldale ootama tema paat. FOTO: Valmar Voolaid Nädal tagasi kirjutas Meie Maa Vätta poolsaare lähedal merel kadunuks jäänud 61-aastasest mehest, kes tõenäoliselt uppus. Merelt leiti kummuli läinud Kasse paat, rannast kadunud mehe müts ja saapad.



Kui algselt arvati, et õnnetuse võis põhjustada lainetus, mis võrkude kontrollimise ajal paadi ümber lükkas, on kohalikel juhtunu kohta oma versioon, kirjutab Postimees.



Näiteks teadis Saaremaa Pihtla vallavanem Jüri Saar rääkida, et paadi võis uppi ajada hoopis asjaolu, et kalamehel olla mõrda jäänud kolm hüljest. Arvestades, kui palju kõigest üks hüljes kaalub, võiski selle mõrra väljatõmbamine mereõnnetuseni viia.



Ka politseist kinnitati Postimehele, et mõrras oli tõepoolest kolm hüljest. "Võib arvata, et mõrra paati tõmbamisel kallutas see oma raskusega paadi serva liiga madalale ning õnnetus juhtuski. Täna seda versiooni siiski kinnitada ei saa ning õnnetuse täpsetest põhjustest on veel vara rääkida," ütles Kuressaare politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Tanel Nuut.



Seda, et kalurid hüljeste pärast mures on, kinnitas ka MTÜ Saarte Kalandus juhatusse kuuluv Jüri Saar.



"Kui esimene probleem on kõhutäiteküsimus, siis omaette küsimus on püüniste lõhkumine. Püünised on ikka päris kallid," rääkis Saar Postimehele.



Ka numbrid räägivad selgelt, et hallhülgeid on üha rohkem. Kui umbes sada aastat tagasi oli Läänemeres hallhülge populatsioon 100 000 ringis, siis küttimise tõttu oli 1970. aastate lõpuks liigi arvukus siinmail kahanenud 4000 isendini. Seejärel nende küttimine keelustati ja juba 2007. aastal loendati Läänemeres karvavahetusaegse loenduse käigus 22 000 isendit.



Kuna arvukus kasvas jõudsalt, on möödunust aastast alates ka Eestis küttimine taas lubatud, kuid seda väga vähesel määral. Just see – hüljeste tekitatud kahju kalandusele – sai üheks kaalukeeleks, miks küttimist jälle lubada.



Hallhülge jahihooaeg sai tänavu alguse aprilli keskel ning keskkonnamet teatas toona, et aasta lõpuni võib küttida 42 hüljest. Aasta varem oli see number pisut suurem, 53. Võrdluseks, samal aastal loendati Eestis kokku üle 5000 looma. Sealjuures on hülgejahikvoot jagatud kolme piirkonna vahel: Liivi lahes 30, saarte põhja- ja läänerannikul kuus ning Soome lahes kuus looma.



Ehkki ühelt poolt näib hüljestele jahipidamise lubamine kalameestele rõõmuudisena, ei ole Saare hinnangul kõik nii mustvalge. Küttimine on lubatud, kuid traditsioonid on vahepeal muutunud ning seda ei tehta loast hoolimata.



Näiteks ei kütitud tema teada mullu Saaremaal mitte ühtegi hüljest. Keskkonnaametist öeldi Postimehele, et tänavu lubatud 42 hülgest on kütitud kokku vaid seitse.



Pihtla vallavanem pakub välja teisegi põhjuse, miks on huvi hülgeküttimise vastu leige: kui vanasti oli hülgeproduktile palju kasutust, näiteks võõbati hülgerasvaga majaseinu, siis nüüd on asjalood teisiti.



