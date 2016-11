Uudised

Vastu hakanud roolijoodikule tingimisi vangistus

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 05. november 2016. Kevadel Lääne-Saare vallas auto purjuspäi juhtimiselt tabatud ja pärast seda põgenemiskatsel politseinikule vastu hakanud roolijoodik sai eile kohtus karistuseks tingimisi vangistuse.



Korduvate rikkumiste pärast juhtimisõigusest ilma jäänud Sander Koppel (24) juhtis 12. märtsil Lääne-Saare vallas Hirmuste külas autot purjuspäi. Üritades põgeneda, kasutas ta Mihkli talu hoovis teda kinni pidanud politseiniku suhtes vägivalda.



Koppel ei allunud politseiniku korraldusele temaga kaasa tulla ja hakkas vastu, mistõttu korravalvur oli sunnitud kasutama jõudu. Rüseluse käigus rebenes politseiniku vesti tasku.



Kuna politsei tabas juhtimisõiguseta Sander Koppeli veel teistki korda Lääne-Saare vallas autoroolist, tunnistas kohus mehe eile lisaks vägivalla kasutamisele võimuesindaja suhtes ja auto joobes juhtimisele süüdi ka süstemaatiliselt toime pandud auto juhtimisõiguseta juhtimises. Kohus mõistis Koppelile kuritegude eest kokku ühe aasta pikkuse vangistuse tingimisi 18-kuulise katseajaga. Karistusest arvati maha kaks päeva, milleks on kuriteos kahtlustatavana kinnipidamise aeg.



Sander Koppelit on varem neli korda kuritegude eest karistatud. Viimati mõistis kohus talle 2011. aasta oktoobris auto purjuspäi juhtimise eest karistuseks ühe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse, mille asendas üldkasuliku töö tundidega. Lisakaristusena võttis kohus talt pooleks aastaks ära juhtimisõiguse. Kuna Koppel ei teinud kõiki töötunde ära, pidi ta 97 päeva reaalselt vanglas ära istuma. Mees vabanes vanglast 2014. aasta 17. märtsil.



