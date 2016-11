Uudised

Kesklinn ja Hõbevalge saavad kopsaka toetuse

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 05. november 2016. Võidutöö “Vaip”, arhitektid Häli-Ann Tooms ja Mari-Liis Männik arhitektuuribüroost Projekt Kuubis OÜ. Eskiis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlusvoorus toetada Saare maakonnas kahte projekti – Kuressaare kesklinna ümbertegemist ja Andres Tinno vedamisel rajatavat keskust Hõbevalge.



Kuressaare linnavalitsuse projekt “Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine” saab EAS-ilt 2,8 miljonit eurot. Toetuse abil on kavas kaasajastada linnasüda ning muuta kesklinnas 19 000 ruutmeetri suurune ala ettevõtlusele, linna elanikele ja külalistele atraktiivsemaks.



Projekt hõlmab keskväljakut, turuplatsi, Kauba ja Turu tänava ristmiku platsi, Vabadussõja mälestussamba platsi, raekojatagust ala ning Lossi tänavat. Eesmärk on mugava liiklusvõrgustiku loomine, jalakäijate-kergliiklejate ala ning avalikus ruumis kaubandus-teeninduspinna suurendamine, autoliiklusele kuuluva ala vähendamine ja südalinna aktiivseks aastaringseks kasutamiseks võimaldamine.



Projekti kogumaksumus on üle 3,3 miljoni eurot, sellest 2,8 eurot on toetus ja

495 068 eurot omafinantseering. “Projekt Kuubis OÜ asub nüüd tegelema põhiprojektide koostamisega, mis peavad valmima tuleva aasta keskpaigaks,” ütles Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu. Seejärel viib linnavalitsus läbi riigihanked ehitaja ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.



Linn soovib ehitusega alustada järgmise aasta teises pooles. 2017. aastal on kavas teha Lossi tänava ehitustööd ning 2018. aastal keskväljaku ja turu ehitustööd.



Andres Tinnole kuuluva OÜ Hõbekeskuse projekt “Kuressaare kogupere- ja elamuskeskus Hõbevalge” saab EAS-ilt 2 miljonit eurot. Toetuse abil on plaanis rajada Uus tänav 20 ligi 1500-ruutmeetrise pinnaga keskuse esimesele korrusele aktiivse tegevuse alad, mille keskmeks meteoriidi langemine ja kraatri teke.



Vanasse majja tulevad tegevused väiksematele lastele, uues osas suurematest lastest täiskasvanuteni välja. Atraktsioonide väljatöötamisel on koostööpartneriteks valitud Austria-Horvaatia taustaga grupp Numen.



Keskuse teise korruse teemaks tuleb Ultima Thule teekond. Põhirõhk pannakse ekspositsioonil heli-, valgus- ja videoinstallatsioonidel põhinevatele vaatemängudele, mille tarvis tulevad projektsioonid seintele ja lagedele, ainulaadne LCD-põrand. Kokku läheb keskus maksma 2 556 960 eurot.



Kasutades arendusideena Saaremaa kui müütilise Ultima Thule kontseptsiooni, hakkab keskus pakkuma meelelahutuslikku tegevust, väljapanekuid ja interaktiivset osaluselamust (tee-ise-kino, 360 filmid jm) eri vanuses lastele ja nende vanematele. Keskus täiendab külastusvõimalusi sihtkohas, ühtlasi saavutatakse sellega turismihooaja pikendamine.





Olulisemad kavas olevad muudatused Kuressaare kesklinnas

kõnnitee äärekivid kaovad

uus sademevee kanalisatsioon

praegune ringtee ala jääb jalakäijatele ja istujatele

lisanduvad vee-elemendid

katendid on erinevates halltoonides karedast graniidist

lisandub ohtralt istumiskohti

välikohvikute piirded saavad ühtse ja õhulisema kujunduse

lisandub kümneid valgusteid

vaegnägijatele rajatakse eraldi tähistusega liikumisliin

turuplats avatakse keskväljaku poole

turuala saab uue valgustuse, katendid ja turuletid

raekojatagune ala muutub avatuks, lisanduvad päikesepoolsed istumiskohad

uus inva-juurdepääsuga WC tuuakse tänava tasapinda

Vabadussõja ausamba plats saab lipuvardad, uue madalhaljastuse ja rohkem istumiskohti

südalinn kaetakse turvakaamerate ja avaliku internetivõrguga, elektripistikud telefonide ja nutiseadmete laadimiseks.

