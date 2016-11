Uudised

Roland Tõnissoni artiklid saavad kaante vahele

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 05. november 2016. Roland Tõnisson. Peagi annab kirjastus Ammukaar välja teose “Maarjamaa Kremli ja Pentagoni vahel”, mis sisaldab Kuressaare apostlik-õigeusu preestri Roland Tõnissoni kirjutatud ning erinevates väljaannetes avaldatud artikleid.



Lugeda saab üle viiekümne perioodikas ning portaalis “Objektiiv” avaldatud artikli ajaloo, ühiskonna ning inimeseks olemise teemal.



“Olen rahul ja ma usun, et toimetatud on neid lugusid hästi,” ütles Roland Tõnisson Meie Maale. Tema sõnul tuli ettepanek artiklid kaante vahele panna Eesti sõjaajaloolaselt Hanno Ojalolt, kes on ka saarlastele käinud esitlemas oma ajalooteoseid Teise maailmasõja ajast.



Nii Hanno Ojalo kui ka Roland Tõnisson kuuluvad Eesti Akadeemilisse Sõjaajaloo Seltsi.



300 lk raamatu kujundas Märt Kullo.



Saarlased saavad uue raamatuga tutvuda loodetavasti paari nädala pärast.



