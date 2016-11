Uudised

Too oma hoidis konkursile!

Laupäev, 05. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 05. november 2016. Meenutus 2014. aasta konkursilt. FOTO: Valmar Voolaid Meie Maa juba traditsiooniks kujunenud hoidistekonkurss on varsti kätte jõudmas. Nagu ikka, ootame hoidiseid Meie Maa kuulutuste osakonda ja viimane aeg hoidiste toomiseks on 30. novembril kell 17.



Auhinna saavad eraldi nii parimad soolased kui magusad hoidised, premeeritakse ka parimat innovaatilist ja traditsioonilist hoidist ning eriauhinnad on parimatele noortele hoidistajatele.



Kõik osalejad on oodatud 1. detsembril kell 16 Kuressaare kuursaali hoidiseid maitsma. Žürii koguneb kuursaalis kell 13. Auhinna saavad eraldi nii parimad soolased kui magusad hoidised, premeeritakse ka parimat innovaatilist ja traditsioonilist hoidist ning eriauhinnad on parimatele noortele hoidistajatele.Kõik osalejad on oodatud 1. detsembril kell 16 Kuressaare kuursaali hoidiseid maitsma. Žürii koguneb kuursaalis kell 13.

Veel artikleid samast teemast »