Uudised

Kihelkonna võtab ligi miljon eurot laenu

Laupäev, 05. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kihelkonna vallavolikogu otsustas võtta kuni 950 000 eurot laenu hooldekodu rekonstrueerimis- ja laiendustööde jaoks.



Laenu tagasimakse tähtaeg on vallavolikogu otsuse kohaselt 2031. aasta lõpp. Vallavalitsust volitati korraldama laenu võtmiseks riigihange.



Kihelkonna hooldekodu ehitustööde riigihanke võitis septembris Arens Ehitustööde ja Remet Ehitusettevõtte ühispakkumus. Uude hooldekodusse planeeritakse 37 kohta praeguse 24 asemel. Juurdeehitis on kavandatud kahekorruseline, teine korrus on planeeritud katusekorruseks. Juurdeehitise arhitektuur jätkab olemasoleva hoone fassaadijaotuse rütmi.



Hooldekodu praegused eluruumid ei vasta kehtivatele nõuetele ei pindala ega ka pinnakatete osas ning sanitaarruumid on hooldekodu elanikel ühiskasutatavad. Autor: MM Laupäev, 05. november 2016.Laenu tagasimakse tähtaeg on vallavolikogu otsuse kohaselt 2031. aasta lõpp. Vallavalitsust volitati korraldama laenu võtmiseks riigihange.Kihelkonna hooldekodu ehitustööde riigihanke võitis septembris Arens Ehitustööde ja Remet Ehitusettevõtte ühispakkumus. Uude hooldekodusse planeeritakse 37 kohta praeguse 24 asemel. Juurdeehitis on kavandatud kahekorruseline, teine korrus on planeeritud katusekorruseks. Juurdeehitise arhitektuur jätkab olemasoleva hoone fassaadijaotuse rütmi.Hooldekodu praegused eluruumid ei vasta kehtivatele nõuetele ei pindala ega ka pinnakatete osas ning sanitaarruumid on hooldekodu elanikel ühiskasutatavad.

Veel artikleid samast teemast »