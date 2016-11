Uudised

Ametikool kuulutas välja aasta koostööpartnerid

Laupäev, 05. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 05. november 2016. Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand tunnustas neljapäeva õhtul korraldatud kooli 94. sünnipäevale pühendatud pidulikul õhtusöögil kooli koostööpartnerite esindajaid ja kuulutas välja tänavused aasta koostööpartneri tiitli saajad.



„On väga hea meel, et meil on ettevõtete ja asutuste seas palju sõpru ja partnereid, kes on mõistvad meie koolist tulnud praktikantidega ning nõus ka ise panustama sellesse, et ametihariduse andmine Saaremaal areneks ja meil omandatavad oskused oleks tööandjate jaoks vajalikul tasemel,“ rääkis Rand.





Tänavused Kuressaare Ametikooli aasta koostööpartnerid on:



Emmanuel „Manu“ Wille (Olde Hansa peakokk) - märkimisväärne ja

kooli jaoks tulemuslik koostöö.



Indrek Teppan (Lääne-Saare Vallavalitsuse IT-juht) - koostööaldis ja vastutulelik välispraktikantide juhendaja, kes lisaks praktikate juhendamisele aitab sisustada ka nende vaba aega ning kaasab neid

erinevatesse ettevõtmistesse.



Pihtla RT ja Karl Jalakas - vaatamata väiksele ettevõttele ja kiirele ajale on ettevõte alati nõus panustama õpilaste erialastesse teadmistesse ning tutvustama rallimaailma telgitaguseid. Lisaks koostööpartneriks olemisele on ettevõtte omanik ja juhatuse liige ka ametikooli vilistlane.



Grand Rose SPA - ettevõte osaleb aktiivselt spaateenindajate praktikate ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel ja kutseeksamiks valmistumisel. Teeb ettepanekuid ja pakub võimalusi, kuidas rakendada töökohapõhist õpet.



Baltic Workboats - praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Ettevõte on selle mõiste perfektne rakendaja, kes on alati olnud nõus võtma praktikale väikelaevaehituse eriala õpilasi. „On väga hea meel, et meil on ettevõtete ja asutuste seas palju sõpru ja partnereid, kes on mõistvad meie koolist tulnud praktikantidega ning nõus ka ise panustama sellesse, et ametihariduse andmine Saaremaal areneks ja meil omandatavad oskused oleks tööandjate jaoks vajalikul tasemel,“ rääkis Rand.Emmanuel „Manu“ Wille (Olde Hansa peakokk) - märkimisväärne jakooli jaoks tulemuslik koostöö.Indrek Teppan (Lääne-Saare Vallavalitsuse IT-juht) - koostööaldis ja vastutulelik välispraktikantide juhendaja, kes lisaks praktikate juhendamisele aitab sisustada ka nende vaba aega ning kaasab neiderinevatesse ettevõtmistesse.Pihtla RT ja Karl Jalakas - vaatamata väiksele ettevõttele ja kiirele ajale on ettevõte alati nõus panustama õpilaste erialastesse teadmistesse ning tutvustama rallimaailma telgitaguseid. Lisaks koostööpartneriks olemisele on ettevõtte omanik ja juhatuse liige ka ametikooli vilistlane.Grand Rose SPA - ettevõte osaleb aktiivselt spaateenindajate praktikate ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel ja kutseeksamiks valmistumisel. Teeb ettepanekuid ja pakub võimalusi, kuidas rakendada töökohapõhist õpet.Baltic Workboats - praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Ettevõte on selle mõiste perfektne rakendaja, kes on alati olnud nõus võtma praktikale väikelaevaehituse eriala õpilasi.

Veel artikleid samast teemast »