Osaluskohvikus 120 mõtlejat

Reede, 04. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 04. november 2016. Osaluskohviku teemad olid võrdselt atraktiivsed ja huvilisi jagus kõigi laudade taha. FOTO: Valmar Voolaid Kuuendat korda toimunud üle-eestiline noorte osaluskohvik kogunes eile arutlema seitsme teema üle, misjärel kogunes palju ideid ja leiti ka mitmeid lahendusi.



Selle aasta teemadeks olid “Tuleviku liivakast”, “Ajame laste ja noorte asja”, “Vali vabadus”, “”Kevade” vs “Nullpunkt””, “Lihtsuses peitub võlu! Kas alati?”, “Haldusreform, kas võluvits Eesti noorte elu edendamiseks või maaelu surm?” ja “Majandus = loome?”.



Päeva juht Stella Stepanov meenutas, et kui eelmisel korral muutus osa teemasid populaarsemaks, tundusid eile kõik võrdselt huvi pakkuvat.

Saare maavalitsuse noorsoonõunik Anneli Meisterson ütles ürituse kohta, et on öeldud, et üks päev osaluskohvikus asendab nädala koolis. Lisaks tuletas ta meelde, et valimisõiguse 16. eluaastani langetamise idee käidi välja just osaluskohvikus.



Laual oli palju ideid



Saare maavalitsuse ühinemisnõunik Taavi Kurisoo sõnas, et nende lauas küsiti nii kooli transpordi, osavaldade kui muude teemade kohta. “Täna tuli ka üks väga hea ettepanek rahvaküsitluse teavitamise kohta. Pakuti, et võiks ka asutuste listidele info edasi saata, sest kõik lehti ei loe.”



“Vali vabadus” noorteliikumise liige Renali Kurgpõld osales nii oma teema kui haldusreformi lauas. “”Vali vabadus” lauas arutati, mis on vabadus ja kuidas seda saavutada ning mis võib meid piirata,” selgitas ta.



Haldusreformi puhul tuli neiu sõnul välja, et paljud kardavad, et suure valla puhul kaovad piirkondadest põhiteenused – pole vallamaju ja kaovad töökohad ning ka raha suunatakse mujale.



Päeva lõpus võtsid iga laua juhid kokku, mis ürituse jooksul välja koorus.

Esimesena võttis sõna “Vali vabadus” laua juht Sander Tulk. “Mulle meeldis kuulda, kuidas noorte väärtushinnangud on hakanud paika loksuma – julgetakse valikuid teha ja tahetakse jääda rohkem iseendaks,” lausus ta.



“”Kevade” vs “Nullpunkt”” laua juht Sander Õispuu nentis, et huvitegevust võiks rohkem õppetööga seostada. Samas tuleks nutitehnoloogiat piiritleda, sest osati on see kasulik, aga teisalt segab õppetööd. “Jõudsime ka selleni, et koolis võiks olla rohkem praktilisi tegevusi, mis õpetaksid noori igapäevaelus hakkama saama.”



Uued üritused



Haldusreformi laua juht Paul-Mark Pihl tõdes, et väga palju noored sellest teemast ei tea. “Keskendusime noorte teavitamisele ja vastasime küsimustele,” ütles ta.



“Lihtsuses peitub võlu! Kas alati?” arutluses keskenduti noorte vaimsele tervisele ja mõnuainete kasutamisele.”



“Tuleviku liivakastis” jäi Ly-Sandra Tohteri sõnul enim kõlama, et noortekeskuses väga ei käida, kuna seda peetakse lapsikuks. Samas loodeti, et uue keskusega saab alustada värskelt lehelt. Töömalevas plaanitakse hakata pakkuma teistsuguseid töid ja võibolla toimub see hoopis laagri vormis.



