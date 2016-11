Uudised

Ruhnu tanklat ei saa avada

Reede, 04. november 2016.



Autor: MM Reede, 04. november 2016. Jaan Urvet. Ruhnu saare tankla, mis pidi augusti alguses avatama, ootab endiselt seadistaja kohalesaabumist, et juba püstitatud tankla tööle panna.



“Nädala lõpus tuleb meile nüüd elektrik, kes selle ära ühendab. Siis me ootame seadistajat,” ütles Ruhnu vallavanem Jaan Urvet BNS-ile.



“Meil ei käi laevad, meil käib lennuk ka ainult praktiliselt kord nädalas, me oleme väga ära lõigatud. Kord on meri tormine, siis on vesi madal. Runö (Ruhnu reisilaev – toim) läks ka rikki siin poolteist nädalat enne lõppu, nii et loodame puksiiri Saaremaalt. Kõik asjad seisavad,” lisas ta.



“Tanklas on kõik paigas – kütus on sees, pinnas on ära valatud, õlipüüdurid paigas, ainult vooluga ühendada ja süsteem tööle panna,” lisas Urvet.

Ruhnu väiketankla soetamismaksumus oli ligi 17 000 eurot ja see mahutab korraga 5000 liitrit kütust.



Väiketankla on kahekambriline, mahutades korraga 3000 liitrit diislikütust ja 2000 liitrit bensiini. “Paar korda aastas vajab see tankimist, saare aastane kütusevajadus on umbes 10 000 liitrit,” ütles Urvet augustis.



