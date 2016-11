Uudised

Leedo ja tema firmad nõuavad Meie Maalt üle 50 000 kahjueuro

Reede, 04. november 2016.



Autor: MM Reede, 04. november 2016. Meie Maad välja andva OÜ Saaremaa Raadio vastu on esitatud mitmeid hagisid. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa ärimees Vjatšeslav Leedo ja temaga seotud ettevõtted on viimase paari kuu jooksul andnud Meie Maa vastu kohtusse kolm hagi, kahjunõuete kogusumma küünib 72 857 euroni, kirjutab Maaleht.



Kõik kolm tsiviilmenetlusse antud kohtuasja, mille nõuded on vastavalt 21 870 eurot, 22 000 eurot ja 29 000 eurot, lähtuvad Saarte Hääle omanikult Vjatšeslav Leedolt või temaga seotud ettevõtetelt ning käsitlevad ajalehtedes Meie Maa ja Hiiu Leht ilmunud Leedo enda või tema ettevõtete tegemisi kajastavaid artikleid, väites, et neis on avaldatud valeandmeid.



Tänavune esimene kohtuasi sai alguse augustis, kui Meie Maa tsiteeris ERR-i uudist võlausaldajate nõuete kohta Leedo Saksamaal tegutseva firma suhtes. Saaremaa Laevakompanii (SLK) andis kohtusse aga just Meie Maa väljaandja OÜ Saaremaa Raadio, mitte uudise algallika ERR-i.



Rõhutakse sellele, et Meie Maa on avaldanud SLK kohta ebaõigeid andmeid. Hagis soovitakse nende ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Järgmine hagiteade, mille algataja oli OÜ Tuule Piletikeskus, saabus septembri lõpus ja sisaldas Meie Maas avaldatud ebaõigete andmete ümberlükkamise ning mittevaralise kahju hüvitamise nõuet.



Kolmas, millele kostja veel vastatagi pole jõudnud, oli juba Vjatšeslav Leedo isiklik hagi, seekord Hiiu Lehe vastu. Leht tsiteeris Hiiu maavanema sõnu, pani artikli pealkirjas ühe sõna jutumärkidesse ja hageja tõlgendas seda kui isiklikku solvangut.



Ja kuigi kohus jätab asjaosalistele võimaluse kompromissleping sõlmida, ei näe Priit Rauniste seekord selleks võimalust. Tema hinnangul on just praegu käes aeg, mil otsustatakse, kes esimesena murdub. Sest see võib lõppeks tähendada ka teisele koha loovutamist.



“Tegelikult pole asi niivõrd õigluse ja õiguse tagaajamises, vaid meie kurnamises nii aja- kui rahakulu kaudu, mis läheb õigusabile,” ütles Meie Maa ja Hiiu Lehte välja andva OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht Priit Rauniste. “Näib, et lisandub ka soov meie suu täiesti lukku panna, et me ei julgeks enam ühtegi lugu Leedo tegemistest või tegematajätmistest kirjutada.”



Maalehte konsulteerinud juristi sõnul on mõnevõrra küsitav esimese kahe hagi ülesehitus, kuna juriidilisel isikul ei saa justkui tekkida moraalset ehk mittevaralist kahju, mida SLK ja Tuule Piletikeskus on siiski otsustanud kohtu kaudu küsida.

Vjatšeslav Leedo teatas oma nõuniku kaudu, et ei soovi pooleliolevate kohtuasjade teemal praegu meedias sõna võtta. Nimelt on Leedo seda meelt, et nende asjadega tegelevad juristid ja praegu pole midagi kommenteerida.



Läinud aastasse jääb samuti üks kohtuskäik Leedo Saksamaale siirduva laevaäri kohta avaldatu pärast. See asi lõpetati Rauniste ütlust mööda ajalehe seisukohalt puhtalt pragmaatilistel kaalutlustel kompromisslahendusega ja Saaremaa Raadio maksis vastaspoolele 500 eurot.



“Polnud lihtsalt mõtet lasta ennast ruineerida ja põhjatuid kohtuskäimise kulusid maksta,” ütleb Rauniste takkajärgi. “Aga see, mis nüüd toimub, on minu hinnangul ette võetud puhtalt meie kurnamiseks. Sest kurnav see on. Sõltumata tulemusest peame kohtukulusid, näiteks advokaadi palkamise näol, ikkagi kandma.”



Maalehe väitel kinnistab Rauniste mõttekäiku asjaolu, et mindud on otse kohtusse ning jäetud kasutamata Eestis tavapäraselt sellistel puhkudel levinud praktika pöörduda erimeelsuste puhul kõigepealt Eesti Ajalehtede Liidu juures tegutseva pressinõukogu poole.



