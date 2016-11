Uudised

Saaremaa disainerid parimad

Reede, 04. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 04. november 2016. Imbi Võrel (vasakul) ja Karin Laus. 1.-2. novembril toimus Tartu kunstikoolis kutsemeistrivõistlus graafilises disainis, milles saarlased olid edukad – kokku toodi viiest auhinnast koju neli.



Parimaks nooreks disaineriks tunnistati Kuressaare ametikooli vilistlane Karin Laus. Teisele kohale tuli Jaagup Susi Tartu kunstikoolist ning kolmandale kohale Kuressaare ametikooli õpilane ja Meie Maa küljendaja-kujundaja Imbi Võrel.

„Mul pole ammu nii ilusat päeva olnud!“ rääkis õppijaid juhendanud Maila Juns-Veldre.



„Seda, et Karin on tehniliselt tugev, teadsin ma juba kevadest, kui ta tundides trükifailide ettevalmistamise ja kontrollimisega ise hästi hakkama sai. Lisaks on tal väga hea maitse ja suurepärane värvitaju.“ Sel suvel lõpetas Karin ametikooli teabegraafiku erialal.



Karin Laus sai ka parima tehnilise ja parima kujunduslahenduse auhinna. Individuaalvõistlusel töötas reaalse kliendiprojektiga seitse noort kujundajat.

Karin ise ütles, et soovis teha lõbusamat kujundust. „Tegelikult oli tema kujundus terviklik, hea tunnetusega ja kõige logolikum,“ märkis Maila.



Esimesel päeval tuli osalejatel teha logo Tartus asuvale Tähtvere valla seltsile. Seejärel tuli kujundada seltsile visiitkaart, kirjablankett ja Facebooki logo. Teisel päeval tuli kujundada seltsile voldik.



Hinnati loovust ja täpsust



Võistlusel hinnati disaineri loovust, kiirust ja täpsust ning teoreetiliste ja praktiliste teadmiste rakendamise oskust.



“Kujunduse poole pealt tundsin end tugevalt, aga trükiettevalmistust oleme koolis vähem võtnud ja sellest ma nii palju ei teadnud. Nuputasin jooksvalt,“ rääkis Imbi Võrel. Juhendaja sõnul oli tema tugevuseks kiire õppimisvõime.

„Ta omandab sekundi murdosa jooksul tehnilised võtted, mida talle näidatakse,“ sõnas juhendaja.



Võrel ütles, et tuli olla tähelepanelik, sest tööülesanded, mille täitmisega paljud ka alt läksid, olid väga täpselt ette antud.



“Jäin igati rahule. Sain võistluselt juurde palju kogemusi ja teadmisi,“ ütles Võrel.

Žürii märkis, et tase oli väga ühtlane.



Võistlustele minek ei sujunud aga viperusteta. Esmaspäeval Tartusse sõites läks ametikooli esinduse auto Muhus katki, lahenduse otsimine võttis mitu tundi aega. „Tüdrukutel oli motivatsioon maas ja tuju rikutud, aga kui helistasin oma murega ametikooli direktor Neemele, aitas ta meil kiirelt leida asendusauto, millega saime edasi sõita,“ rääkis Maila.



