Uudised

Kassid kipuvad hooldekoju

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 04. november 2016. Helle Kahm. Sõmera Kodu juht Helle Kahm pöördus Lääne-Saare valla poole probleemiga, mis on seotud nende asutuse territooriumil hulkuvate kassidega.



AS-i Hoolekandeteenused Sõmera Kodu juht Helle Kahm (pildil) kurtis oma pöördumises, et Sõmera Kodu klientidel kasse ei ole, kuid kohalike elanike loomad liiguvad vabalt ringi, sigivad tohutu kiirusega, tiirutavad ümber söökla ning kipuvad majadesse.



“Kuna meie kliendid on empaatilised ja tundliku loomuga, annavad nad neile vahel ka oma leivapalukesi. See probleemi muidugi ei vähenda, kuid seda keelata on ka suhteliselt võimatu,” ütles ta.



“Sealjuures ei tea me, mis haigusi need kassid levitavad, kas nad on vaktsineeritud. Samuti on meil kliente, kes on allergikud.”



Kahmi arvates liigub nende territooriumil üle kümne kassi. “Kuna vald on oma kassipidamiseeskirjaga korrektne ja tähelepanelik, siis pöördusime nende poole abi saamiseks,” selgitas ta Meie Maale.



“Külm on tulemas ja eks kassid ikka kipuvad tuppa ka, aga me ei saa seda lubada, sest pakume erihoolekande teenust, mitte kasside hoiukodu,” ütles Kahm. AS-i Hoolekandeteenused Sõmera Kodu juht Helle Kahm (pildil) kurtis oma pöördumises, et Sõmera Kodu klientidel kasse ei ole, kuid kohalike elanike loomad liiguvad vabalt ringi, sigivad tohutu kiirusega, tiirutavad ümber söökla ning kipuvad majadesse.“Kuna meie kliendid on empaatilised ja tundliku loomuga, annavad nad neile vahel ka oma leivapalukesi. See probleemi muidugi ei vähenda, kuid seda keelata on ka suhteliselt võimatu,” ütles ta.“Sealjuures ei tea me, mis haigusi need kassid levitavad, kas nad on vaktsineeritud. Samuti on meil kliente, kes on allergikud.”Kahmi arvates liigub nende territooriumil üle kümne kassi. “Kuna vald on oma kassipidamiseeskirjaga korrektne ja tähelepanelik, siis pöördusime nende poole abi saamiseks,” selgitas ta Meie Maale.“Külm on tulemas ja eks kassid ikka kipuvad tuppa ka, aga me ei saa seda lubada, sest pakume erihoolekande teenust, mitte kasside hoiukodu,” ütles Kahm.

Veel artikleid samast teemast »