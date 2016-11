Uudised

Vanalinna kool osaleb karjääriretkedel

Reede, 04. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 04. november 2016. Vanalinna kooli õpilased külastavad novembri keskpaigas ka Muhu pagarikoda. Foto: Kalmer Saar Kuressaare Vanalinna kool valiti Kredexi karjääriretkedel osalejaks. Saaremaa tööandjatega tutvumiseks viib Kredex tänavu karjääriretkedele Kuressaare Vanalinna kooli õpilased. Noortele avavad oma uksed sel kuul kaks erinevat ettevõtet.



Kodupiirkonna ettevõtete tutvustamiseks korraldatakse 9.–12. klasside õpilastele karjääriretki juba teist aastat. Huvi retkedel osalemise vastu ka Saaremaal näitab Kredexi ettevõtlusdivisjoni juhi Jarmo Liiveri sõnul, et noored mõtlevad juba varakult sellele, millised võimalused ootavad neid oma kodumaakonnas pärast õpingute lõppu.



“Tahame anda karjääriretkede kaudu ettevõtetele üle Eesti võimaluse kohtuda oma tulevase järelkasvuga ja samal ajal kinnistada selles potentsiaalses järelkasvus ehk tänastes õpilastes usku, et tööd ja tegemisi leidub kõikjal üle Eesti ning et selleks ei pea suurlinna kolima,” rääkis Liiver ja tõdes, et enim sooviavaldusi ettevõtete külastamiseks laekuski üle Eesti just lõpuklasside õpilastelt, kel seisavad peagi ees olulised otsused koolitee ja karjääri osas.



Pagaritööstusesse ja puidufirmasse



Karjääriretkede raames avavad noortele oma uksed ligi 30 ettevõtet üle Eesti. Saaremaal saavad Kuressaare Vanalinna kooli õpilased tutvuda lähemalt Muhu leiba tootva pagarikojaga Muhu Pagarid OÜ ja aiamaju tootva ettevõttega Sandla Puit OÜ. Karjääriretke käigus saavad õpilased näha ja proovida ise järele, millist tööd nendes ettevõtetes tehakse.



Vanalinna kooli karjääriõpetuse õpetaja Liane Trei sõnul soovivad paljud noored elada ja töötada tulevikus Saaremaal, aga selleks napib neil teadmisi kodukandi võimaluste osas. “Selleks, et ennast eluks ette valmistada, saavad meie kooli noored valida endale karjääriõpetuse valikaine. Sealsetes tundides oleme küll tutvustanud Saaremaa edukaid ettevõtteid, kuid pole neid kunagi ise külastada saanud – samas oleks see kindlasti väga huvitav! Nii karjäärivalikute kui ka ettevõtlusega tutvumine aitaksid õpilastel näha, missugused võimalused on neil oma elu sisseseadmiseks kodumaakonnas,” ütles Trei.



