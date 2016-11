Uudised

Leisis mõeldakse kooli üle

Reede, 04. november 2016.



Leisis toimub 12. novembril kogukondlik mõttekoda teemal “Huvitav kool”. Päeva viib läbi äsja Tallinnas Ülemistel avatud Emili kooli direktor Indrek Lillemägi, kes on eelnevalt sarnast mõttekoda juhtinud Väike-Maarja koolis ning osalenud ka maakondlikus mõttekojas.



“Huvitava kooli” mõttekodade idee ja algatus pärineb haridus- ja teadusministeeriumilt. Selle eesmärk on kutsuda kokku kõik haridushuvilised ning kogukonna kaasamisega muuta koolielu huvitamaks.



Mõttekoja eesmärk on mõnusas ja positiivses õhkkonnas kõikide huvigruppidega koos ühiselt kaardistada Leisi valla kooli ja hariduskorralduse tugevused ja eripära.

Teine oluline eesmärk on välja tuua arengukohad ja väljakutsed, millega tuleb tegeleda kohe.



Kolmas eesmärk on koos välja mõelda lahendused ning huvirühmade tegevused nende elluviimiseks. Proovitakse ühiselt muuta Leisi kooli huvitavamaks, atraktiivsemaks ja omanäolisemaks.



Mõttekojas osalemisest saab teada anda hiljemalt 8. novembriks. Autor: MM

