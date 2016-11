Uudised

UUS! Transaviabaltika lennukil ilmnes tehniline rike

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 02. november 2016. Transaviabaltika tänaõhtused lennud hilinesid. Lennufirma esindaja Rene Must teatas, et hilinemise põhjustas lennuki parema mootori tiiviku ühe laba soojenduse mittetöötamine.



Rike avastati vahetult enne Kärdla lendu toimunud tavapärases tehnilises lennueelses kontrollis. Vea kõrvaldamiseks tuli välja vahetada rikki läinud detail.



Tallinn-Kärdla lend hilines rikkest tulenevalt 2,5 tundi ja väljus kell 19.32. Kärdla-Tallinn lennu uus väljumise kellaaeg oli 20.15.



