Parimat palka maksab töötajale hambapolikliinik

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 03. november 2016. Äripäev tegi taas kokkuvõtte ja reastas 550 paremat palgamaksjat, kelle hulka mahtus ka kolm Saaremaa ettevõtet.



Tabelis oli võrreldes eelmise aastaga tõusnud 438. kohalt 319-ndaks Kuressaare Hambapolikliinik SA, kus mullune keskmine palk oli tõusnud varasemalt 1723-lt 1924 eurole.



370. kohalt leiab Saaremaa ralli suurtoetaja Silveston OÜ, kus töötab 64 inimest, kelle keskmine töötasu oli 2015. aastal 1825 eurot.

Taas oli parimate hulgas ka AS Baltic Workboats, kes oli varasemalt 573. kohalt tõusnud 486. kohale. Aastaga kasvas töötajate arv 20 võrra, 135 inimeseni ning keskmine palk 1553 eurolt 1605 euroni.



Sel aastal aga ei leidu tabelist toona 256. kohal olnud metall- ja klaaslahendusi valmistavat ja paigaldavat Kingli Grupp OÜ-d. Firma juhatuse liige Viljar Rei selgitas, et eelmised andmed ei pidanud paika, sest tookord olid sinna sisse arvestatud ka Soome palgad.



“Nüüd on arvestatud Eesti osa firmast eraldi ja tulemus on selline. Sellest oli ka eelmisel aastal juttu, et lehed ei uuri tabeleid tehes firmade taustu, sest Soome osa on Soomes ja Eesti osa Eestis,” lisas Rei.

Edetabelid on koostatud ettevõtete viimaste, üldjuhul 2015. aasta majandusaasta aruannete alusel.



