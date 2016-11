Uudised

Maareformi panustajad said maavalitsuse tunnustuse

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 03. november 2016. Anne Toom (pa remal) õnnitlemas Juhan Kindelit. FOTO: Valmar Voolaid Teisipäeval toimus Saare maavalitsuse korraldatud maareformi 25. aastapäevale pühendatud konverents, kus tunnustati enim maareformi panustanud inimesi.



Konverentsi avas maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Merike Toose. Seejärel võttis ettekandeks sõna dr Kersti Lust rahvusarhiivist, teemaks “Saaremaa maakorralduse erijooni 19. sajandil ja 20. sajandi algul”.

Pärast ettekandeid tunnustasid nii Saare maavalitsus kui maa-amet mitmeid tublisid tegijaid, kellest osal on tänaseks ametinimetus kas muutunud või on juba väljateenitud puhkusele mindud.



Maavalitsuse tunnustuse maareformi läbiviimise eest pälvisid Kuressaare maanõunik Ruth Kalamees, Kihelkonna valla maanõunik Leili Poobus, Leisi abivallavanem ja endine maakorraldaja Enno Reis, Salme valla maakorraldaja Rita Mägi ja Lääne-Saare valla vanemmaakorraldaja Peeter Nugin.



Maa-ameti poolt tunnustati maareformi läbiviimisse panuse andnud Tukat OÜ tegevjuhti Terje Ilvest, endist maakorraldajat Juhan Kindelit ja ettevõtjat Jüri Lindet. Lisaks tänati Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitjat Merike Tooset ning maatoimingute peaspetsialisti Annika Preid.

