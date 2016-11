Uudised

Ilusalong kolib ära

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 03. november 2016. Foto: Valmar Voolaid Ilusalong Elu ja Ilu jagab klientidele infot, et plaanib juba sel kuul kolida. Salongi omanik ja juhataja Piret Rüütel kinnitas, et neil on tõepoolest kavas kolida ja uues kohas soovitakse uksed avada juba 28. novembril.



Uueks kohaks peaks kõigi eelduste kohaselt olema bussijaama juures paiknev hoone, kus praegu asub tervisesalong Karmen. Hoone on müügis olnud juba pikka aega.



“Me saame selle ära osta ja oleme rääkinud ka sellest, et Karmeni tervisesalongi endised töötajad saaks seal oma klientidele tööd teha,” sõnas Rüütel. Karmen tervisesalongi omanikud tõdesid, et ei soovi ise salongi enam pidada. Nende salong on tegutsenud juba 22 aastat. Rüütel kinnitas, et praegu on vaid suulised kokkulepped ja midagi päris kindlat veel otsustatud ei ole.



Eile käis majas hindaja ja uuel nädalal peaks olema kindel, kuidas asjad edasi lähevad. Praegu töötab Elu ja Ilu salong rendipinnal, kuid kindel plaan on soetada endale päris oma ruumid. Rüütli sõnul on mõte küpsenud juba mõnda aega. Maja soetamiseks plaanitakse pangast laenu võtta.



