Leiger alustab nädala jooksul Eestisse sõitmist

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 03. november 2016. Parvlaeval Leiger tuvastas veeteede amet mitmed puudused tänavu oktoobris. Foto: Veiko Visnapuu TS Laevade hinnangul on Türgi laevatehases valmiv parvlaev Leiger vaatamata avastatud puudustele sellises seisus, et saab tõenäoliselt nädala jooksul alustada teekonda Eesti suunas.



Eilne Postimees kirjutas, et kui veeteede ameti laevakontrolli osakonna inspektor eelmisel nädalal Leigeril kontrollkäiku tegi, leidis ta kokku 21 puudust. Neist peamised, mis tuleb kindlasti lahendada, puudutavad tuleohutust ja navigeerimissüsteeme.



TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul selgub iga laeva ehitusega hulk puudusi, mis fikseeritakse tellija poolt.

“Viimased märkused lisandusid pärast viimaseid merekatsetusi. Neid on järk-järgult kõrvaldatud. Ühtki laeva ei anta üle täielikus valmisolekus ehk ilma ühegi märkuseta, kuid olulisemad märkused on alati kõrvaldatud,” ütles Padar Meie Maale.



Juhtimisvead kõrvaldati



Näiteks on tänaseks Leigeril kõrvaldatud varem mainitud tulekustutussüsteemi ja juhtimissüsteemi puudutavad vead.



“Meie hinnangul on laev sellises valmimisjärgus, et saab juba loodetavasti nädala jooksul alustada teekonda Eesti poole,” märkis Padar.

Praegu käivad veel viimased toimingud laeva ülevõtmiseks. Veeteede amet annab oma viimase hinnangu, kas laev on valmis teele asuma, veel selle nädala jooksul. Osaliselt kõrvaldatakse vähemolulisi puudusi siis juba Eestis.

Veeteede ameti meresõiduohutuse teenistuse juhataja Marek Rauk ei välistanud, et Leiger tõepoolest planeeritud ajal Türgist Eesti poole teele asub.

“On täiesti reaalne, et puudused saavad ülesõiduks vajalikul tasemel kõrvaldatud. Ületamatuid raskusi ettekirjutuste kõrvaldamises me ei näe,” sõnas Rauk.



Kuidas täpselt ja millise aja jooksul puudused kõrvaldatakse, on veeteede ametil raske hinnata. Seda enam, et ameti ülesanne on vaid vigadele tähelepanu juhtida, vigade kordategemine on aga laevatehase ülesanne.



Ülesõidu ajal korda



Ka ei pea mitte kõik puudused enne Türgist Eestisse ülesõitu olema kõrvaldatud.



“Mõne vea parandamine võib jääda näiteks ka ülesõidu ajaks, mis tõenäoliselt kestab kolm-neli nädalat,” prognoosis Rauk.

Vahetult enne Eesti poole sõitu viib veeteede amet Leigeril läbi veel auditi. Sellest on näha, mis avastatud puudustest on saanud ja kas need on kõrvaldatud.



Oktoobri keskpaiku viibis veeteede ameti inspektor reisiparvlaeval Leiger Türgi tehases ja osales käigukatsetel ning ühtlasi jälgis, mis valmidusastmes alus on.

