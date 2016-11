Mis juhtus?

Uudised

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: MM Neljapäev, 03. november 2016. Demineerijad likvideerisid lõhkekeha



Päästeameti demineerijad tegid teisipäeval kahjutuks sõjaaegse lõhkekeha.

Demineerimist vajas Muhu saarel Võikülast leitud 88-millimeetrise kaliibriga mürsk, teatas päästeameti korrapidaja.



