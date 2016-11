Uudised

Saare naised kontrollivad rindu vähem kui tarvis

Neljapäev, 03. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 03. november 2016. Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe arvab, et rinnavähi uuringutel käiakse vähe, kuna kardetakse kuulda halbu uudiseid. Ise kontrollib ta oma tervist regulaarselt. Foto: Valmar Voolaid Haigekassa tänavuaastane senine statistika näitab, et sihtrühma kuuluvad saarlased on terve Eesti peale kõige vähem osalenud rinnavähi sõeluuringus, kuid samas on saarlased kõige aktiivsemad olnud emakakaelavähi sõeluuringus osalemises.



Haigekassa koondas tänavuse aasta üheksa kuu andmed rinna- ja emakakaelavägi sõeluuringute kohta, millest selgus, et kõikides piirkondades on veel naisi, kes kuuluvad selle aasta sõeluuringute sihtrühmadesse, kuid kes ei ole kasutanud võimalust oma tervist kontrollida ning vähki ennetada.

Tänavuse aasta esimese üheksa kuu jooksul on rinnavähi sõeluuringus osalenud 41% sihtrühma kuuluvatest naistest.



2016. aasta esimese üheksa kuuga on sõeluuringutes kõige aktiivsemalt osalenud Hiiumaa naised – koguni 68% sihtrühmast. Järgnevad Jõgevamaa ja Võrumaa.



Aktiivsus on kõige madalam olnud Saaremaal, kus rinnavähi sõeluuringus on osalenud kõigest 13% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Emakakaelavähi sõeluuringus on 2016. aasta I poolaastal osalenud 34% sihtrühma kuuluvatest naistest.



Aktiivseimad on olnud Saaremaa naised, kus emakakaelavähi sõeluuringus on osalenud 39% sihtrühma kuuluvatest naistest. Järgnevad Pärnumaa, Järvamaa ja Hiiumaa naised.



Emakakaelavähi uuringutel käiakse



Madalaim on osalus olnud Viljandimaal, kus sõeluuringus on osalenud 26% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Naistearst Goar Kuldsaar tõdes, et väga raske on öelda, miks neil uuringutel osalemise protsent on Saaremaal nii kardinaalselt erinev.

“Paljud tulevad loomulikult ka kutsega, aga sageli saame me emakakaela asjad kätte ka niimoodi, et naine tuleb korralisse kontrolli ja selgub, et tal on sõeluuringu aasta. Sealtkaudu me saame neid inimesi veel sõeluuringusse. Selle tulemusena on see arv ka märksa suurem,“ rääkis Kuldsaar.

Ta ütles, et kõik arstid räägivad patsientidele mammograafiauuringust ja selle vajalikkusest, kuid inimesel tuleb selleks uuringuks ise kohale minna ning sellest võibki tulla suur erinevus numbrites.



Varajane avastamine



Samas tunnistas naistearst, et tuleb ette ka seda, et inimesed ei julge protseduuri läbi teha kartusest, mille tihti on põhjustanud internetist loetud teiste inimeste ebameeldivad kogemused – olgu nende jagajaks olnud siis mõni blogija või pärineb info mõnest foorumist.



“See hirm tuleb sellest, et keegi rääkis kellelegi,“ pakkus ta. Seetõttu tuleb arstil tihti rääkida protseduurist, et patsient hirmust üle saaks.

“Ma usun, et see on sageli ka aidanud, aga eks pikk tee on veel käia. Ma usun ja loodan, et samm-sammult läheb asi paremaks,“ lausus dr Kuldsaar.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62.



Tihti ei pöördu naised tervisekontrolli enne kaebuste tekkimist. Sümptomite ilmnemise hetkeks on vähk pahatihti juba kaugele arenenud ja seda on tunduvalt raskem ravida.



Rinnavähi sõeluuringus kasutatavat rindade mammograafilist uuringut saab teha mammograafiabussis või külastades oma maakonna haiglat. Saaremaal saab mammograafiabussis uuringuid teha 18. novembrini.



