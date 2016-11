Sakla seafarmi karantiin läbi

Uudised

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 02. november 2016. Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu. Eile allkirjastati korraldus, millega lõpetati karantiin 24. augustil diagnoositud Aafrika sigade katkuga Valjala Seakasvatuse OÜ-le kuuluvas farmis.



Lähtudes Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürissoni ettepanekust, lõpetati maavanema korraldusega Sakla külas asuvas seafarmis karantiin, kuna seal on sigade Aafrika katk likvideeritud ning katku tõrje eeskirjast tulenevad nõuded täidetud.



Samuti on alates eilsest kehtetud seoses karantiiniga kehtestatud kolmekilomeetrine ohustatud tsoon ja 10-kilomeetrine järelevalvetsoon.

Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu kinnitas, et kuigi eile polnud veel kindel, millal loomad seafarmi uuesti sisse tuuakse, siis tulemata nad ei jää, sest hoone on ju olemas. “Karantiin lõpetati täna ära ja võime tootmist alustada, aga enne on vaja veel remonditöid teha,” ütles ta, lisades, et ehk õnnestub esimesed sead farmi tuua novembri lõpus.



Esialgu tuuakse võibolla sadakond looma, kes jäävad range jälgimise alla. “Võetakse vereproove, et tõestust saada, kas katkupisik on ikka lõplikult kadunud. Varasemale täisvõimsusele ei saa kindlasti kohe minna.”



Veterinaar- ja toiduamet rahuldas seakatkuga nakatunud farmi omaniku esitatud taotluse sigade Aafrika katku tõttu tekkinud kahjude hüvitamiseks summas

226 167 eurot. Õunpuu aga ütles, et tegelikud kahjud olid neil üle 400 000 euro.



226 167 eurot. Õunpuu aga ütles, et tegelikud kahjud olid neil üle 400 000 euro.

"See ei katnud meil pooli kulusidki ära. Toetus aitas nii palju, et jäime ellu," nentis ta, lisades, et raha kasutati põhiliselt söödavarude taastamiseks.

