Uudised

Mis juhtus?

Kolmapäev, 02. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 02. november 2016. Foto on illustratiivne. Kaevamine tõi päevavalgele granaadi



29. oktoobril said demineerijad väljakutse Torgu valda, kus kodanik leidis talu õues maad kaevates lõhkekeha. Sündmuskohale jõudes selgus, et leitud oli Vene päritolu käsigranaat. Granaat hävitati lõhkamiskohas.



Korteris löödi naist



30. oktoobril kell 18.30 löödi Kuressaares Juhan Smuuli tänaval omavahelise tüli käigus terava esemega 32-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust. 29. oktoobril said demineerijad väljakutse Torgu valda, kus kodanik leidis talu õues maad kaevates lõhkekeha. Sündmuskohale jõudes selgus, et leitud oli Vene päritolu käsigranaat. Granaat hävitati lõhkamiskohas.30. oktoobril kell 18.30 löödi Kuressaares Juhan Smuuli tänaval omavahelise tüli käigus terava esemega 32-aastast naist. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.

Veel artikleid samast teemast »