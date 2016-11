Uudised

UUS! Kadunud kalurit otsivad edasi kohalikud ja tuttavad

Teisipäev, 01. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 01. november 2016. Esmaspäeval drooniga tehtud foto Vätta poolsaare tipust. FOTO: Peeter Kukk Nädal tagasi Vätta poolsaare lähedal Kasti lahes mõrdu kontrollides kadunuks jäänud 61-aastase kaluri Paavo Rahneli leidmiseks jätkavad mehe tuttavad ja kohalikud elanikud tema otsimist omal käel, kasutades selleks erinevaid vahendeid.



Politsei ja vabatahtlikud merepäästjad käivad aeg-ajalt Vätta poolsaarel rannaäärt kontrollimas. Keeruliste ilmastikuolude tõttu on politsei piirdunud viimastel päevadel rannikult otsimisega. Paavo Rahnel on politsei poolt kuulutatud teadmata kadunuks.



Aktiivsed otsingud kaluri leidmiseks on lõpetatud, kuid see ei tähenda, et teda enam üldse ei otsitaks. “Lõpetada ei saa asja enne, kui inimene on käes,” kinnitas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.



Esmaspäeval palus kadunud kaluri naaber appi Peeter Kuke, et tema drooniga rannikule ülevalt pilk peale heita. Ka täna hommikul tehti drooniga tiir. “Tahaks eriti neid kohti uurida, kuhu paadi ja kummiriietega ei pääse,” rääkis naaber. Päris tegevuseta ei suuda kohalikud olla. Iga mõte või versioon, mis kerkib, vajab kontrollimist.



“Vabatahtlikke, kes panustavad otsimisse, on palju. Nädalavahetusel oli neid kümmekond või rohkemgi. Ka Abruka inimesed on valmis, sest ei tea, kuidas meri käitub,” lisas kadunud kaluri naaber. Nii võib meri kaluri uhtuda kas või Abruka randa. Näiteks aastaid tagasi Sõru ja Triigi vahel kadunuks jäänud inimese uhtus meri välja hoopis Muhu rannikul Võiküla kandis.



“Droonist ei ole enne tolku, kui meri ükskord mehe pinnale annab. Uppumisega on juba kord nii, et kui inimest kohe ei leia, võib minna mitu nädalat,” tõdes politseinik Meelis Juhandi. Sõltub ka hoovusest.



Operatiivteenistustel kohapeal drooni pole



Politsei- ja piirivalveametil on olemas küll droonid, kuid Saare politseil neid ei ole. “Vastavalt vajadusele tellime selle mujalt, kui peaks tarvis minema.

Majanduslikult ei ole otstarbekas seda igasse politseiasutusse soetada, lihtsam on seda liigutada ühest kohast teise. Kappi seisma pole mõtet seda osta,” selgitas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.



Vahetult pärast kaluri kadumist otsis politsei teda helikopteriga, eeldades, et suudab veel elusa inimese üles leida. Drooni kasutamine tuleks kordades odavam kui kopteri siia kohale kutsumine, ent droonil on erinevalt kopterist omad puudused – lühike lennuaeg ja -ulatus ning ei ole ka soojusandureid, mistõttu ei saa seda kasutada elava inimese otsingul. “Droon on rohkem järeltegevuse jaoks,” hindas Antsaar.



Samuti tuleb droonide puhul arvestada, et need on väiksuse tõttu väga tuuletundlikud ning suur osa kasulikust lennuajast kulub nende õhku lennutamisele või vastupidi, maandamisele. “Helikopteri kasutamise eeliseks on eelislennuõigus ning abiosutamise võimekus,” lisas Antsaar.



Drooni jaoks vähe sündmusi



Päästeamet võttis oma töös proovipartiina saabunud droonid kasutusele, kuid Saaremaale neid ei jagunud. Lähim droon asub Pärnus.



Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe pidas drooni teatud hetkel vajalikuks, kuid neid olukordi, kus seda siin tarvis läheks, on vähe. Saaremaal on üldse vähe päästesündmusi ja enamiku väljakutsetest moodustavad poole tunni juhtumid, kus polegi aega drooniga mässata.



Päästjatel oleks drooni tarvis suurõnnetustel, näiteks ulatuslike metsatulekahjude ülalt vaatamiseks, samuti merereostuse ulatuse kindlakstegemiseks. “Selle jaoks helikopteri kohalekutsumine oleks suur raiskamine,” leidis Lindmäe.



Samas ei saa drooniga tuld kustutada. Droonid on päästjatele eelkõige vajalikud suuremate tulekahjude korral, et oleks võimalik kindlaks teha tulekolded, mis maapinnalt vaatlusega lihtsalt välja ei paista. Politsei ja vabatahtlikud merepäästjad käivad aeg-ajalt Vätta poolsaarel rannaäärt kontrollimas. Keeruliste ilmastikuolude tõttu on politsei piirdunud viimastel päevadel rannikult otsimisega. Paavo Rahnel on politsei poolt kuulutatud teadmata kadunuks.Aktiivsed otsingud kaluri leidmiseks on lõpetatud, kuid see ei tähenda, et teda enam üldse ei otsitaks. “Lõpetada ei saa asja enne, kui inimene on käes,” kinnitas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.Esmaspäeval palus kadunud kaluri naaber appi Peeter Kuke, et tema drooniga rannikule ülevalt pilk peale heita. Ka täna hommikul tehti drooniga tiir. “Tahaks eriti neid kohti uurida, kuhu paadi ja kummiriietega ei pääse,” rääkis naaber. Päris tegevuseta ei suuda kohalikud olla. Iga mõte või versioon, mis kerkib, vajab kontrollimist.“Vabatahtlikke, kes panustavad otsimisse, on palju. Nädalavahetusel oli neid kümmekond või rohkemgi. Ka Abruka inimesed on valmis, sest ei tea, kuidas meri käitub,” lisas kadunud kaluri naaber. Nii võib meri kaluri uhtuda kas või Abruka randa. Näiteks aastaid tagasi Sõru ja Triigi vahel kadunuks jäänud inimese uhtus meri välja hoopis Muhu rannikul Võiküla kandis.“Droonist ei ole enne tolku, kui meri ükskord mehe pinnale annab. Uppumisega on juba kord nii, et kui inimest kohe ei leia, võib minna mitu nädalat,” tõdes politseinik Meelis Juhandi. Sõltub ka hoovusest.Politsei- ja piirivalveametil on olemas küll droonid, kuid Saare politseil neid ei ole. “Vastavalt vajadusele tellime selle mujalt, kui peaks tarvis minema.Majanduslikult ei ole otstarbekas seda igasse politseiasutusse soetada, lihtsam on seda liigutada ühest kohast teise. Kappi seisma pole mõtet seda osta,” selgitas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.Vahetult pärast kaluri kadumist otsis politsei teda helikopteriga, eeldades, et suudab veel elusa inimese üles leida. Drooni kasutamine tuleks kordades odavam kui kopteri siia kohale kutsumine, ent droonil on erinevalt kopterist omad puudused – lühike lennuaeg ja -ulatus ning ei ole ka soojusandureid, mistõttu ei saa seda kasutada elava inimese otsingul. “Droon on rohkem järeltegevuse jaoks,” hindas Antsaar.Samuti tuleb droonide puhul arvestada, et need on väiksuse tõttu väga tuuletundlikud ning suur osa kasulikust lennuajast kulub nende õhku lennutamisele või vastupidi, maandamisele. “Helikopteri kasutamise eeliseks on eelislennuõigus ning abiosutamise võimekus,” lisas Antsaar.Päästeamet võttis oma töös proovipartiina saabunud droonid kasutusele, kuid Saaremaale neid ei jagunud. Lähim droon asub Pärnus.Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe pidas drooni teatud hetkel vajalikuks, kuid neid olukordi, kus seda siin tarvis läheks, on vähe. Saaremaal on üldse vähe päästesündmusi ja enamiku väljakutsetest moodustavad poole tunni juhtumid, kus polegi aega drooniga mässata.Päästjatel oleks drooni tarvis suurõnnetustel, näiteks ulatuslike metsatulekahjude ülalt vaatamiseks, samuti merereostuse ulatuse kindlakstegemiseks. “Selle jaoks helikopteri kohalekutsumine oleks suur raiskamine,” leidis Lindmäe.Samas ei saa drooniga tuld kustutada. Droonid on päästjatele eelkõige vajalikud suuremate tulekahjude korral, et oleks võimalik kindlaks teha tulekolded, mis maapinnalt vaatlusega lihtsalt välja ei paista.

Veel artikleid samast teemast »