Notarid leiti tasuta õigusnõu päeval kenasti üles

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 02. november 2016. Tiina Väärtnõu sai Kuressaare notarilt Gerda Pitkalt eile väärt nõu ja julgust edasi tegutseda. FOTO: Valmar Voolaid Eile nõustasid kõik kolm Kuressaare notaribürood maakonna inimesi kinnisvaratehingute, pärimise, abieluvarasuhete, ettevõtluse või muudel notaritehinguid puudutavatel teemadel.



“Meid leiti kenasti üles. Ja kuigi vastuvõtuaeg oli kahest viieni, hakkasid inimesed helistama juba hommikul,” kirjeldas notar Gerda Pitk eilset tööpäeva.



“Ehk oligi hea, ei tekkinud pikki ooteaegu. Peamiselt pöörduti sugulastevaheliste lahendamata probleemidega. Samuti esitati küsimus, nagu arvata võis, kas kinkida või pärandada.”



Selgem teadmine



Gerda Pitka notaribüroosse nõu saama tulnud Tiina Väärtnõu lahkus kindlama enesetunde ja selgema teadmisega.



“Tulin just siia seetõttu, et koostöö viis aastat tagasi oli väga meeldiv. Ka nüüd tunnen, et sain asjalikku nõu,” rõõmustas Väärtnõu. “Asjad pole sageli nii nagu räägitakse ja kuna juriidiline keel on tavakodanikule piisavalt segane, siis sain siit julgust ja kinnitust, kuidas edasi talitada.”



Eile Gerda Pitka notaribürood külastanud kodanikel oli võimalik endale broneerida ka täiendav tasuta nõustamisaeg.



Anne Heinsaare notaribüroo jurist Kent Puiestee tunnistas Meie Maale, et nende bürooski helises telefon juba ennelõunal. “Tõesti, külastajaid oli oodatust rohkem, pakun, et ligikaudu 25. Aga küsimused olid ootuspärased: kas kinkeleping või testament,” võttis Puiestee päeva 40 minutit enne viit kokku ning lisas: “Ja inimesi tuleb veel.”



Ka notar Marika Leis ütles, et kolme tunni jooksul jõuti anda paarkümmend konsultatsiooni ja kella viie ajal ootas ukse taga veel üks kodanik, keda tagasi ei saadetud. Leis julgustas inimesi mis tahes päeval büroosse tulema ja nõu küsima.



“Kui konsultatsioonile järgneb tehing, siis pole notaril õigust konsultatsioonitasu võtta.”



