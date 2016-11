Uudised

Sõstrad kutsuvad sünnipäevale

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Kolmapäev, 02. november 2016. Salme meesansambel Sõstrad tähistab oma 15. sünnipäeva ja seda kahe kontserdiga. Täna õhtul saab nende lustakat esinemist näha Kuressaare muusikakoolis, reedel aga Salme rahvamajas.



“Kontserdil kõlab läbilõige meie repertuaarist,“ ütles viimased viis aastat ansamblit juhendanud Veikko Lehto, lisades, et kuulda saab esimest õpitud lugu ja kavas on ka ühe uue laulu esiettekanne. “Kõik kavas olevad lood on meile armsad,“ kinnitas ta.



Lehto sõnul võimaldab iga ansambli liikme individuaalne isikupära anda neile lugudes ka väikesi soolosid, mis muudavad seaded põnevamaks. “Kuna kõik mehed on aktiivsed harrastusnäitlejad, siis on meie esinemised vaatemängulised ja enamasti menukad,“ tähendas Veikko Lehto.



Salme valla kultuurijuht Maire Sillavee sõnas ansamblit iseloomustades, et nende trump on lavašõu. “Muidu ansambel nagu ansambel ikka, aga just see lavaline vabadus ja mängulust annab neile mõnegi koha peal eelise,“ rääkis Maire Sillavee.

Kontsert Kuressaare muusikakoolis algab täna kl 19, reedel Salme rahvamajas samuti kl 19.



