Grand Rose SPA osales Teadliku Naise messil

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 02. november 2016. Mario Sau. FOTO: Valmar Voolaid Soomes Turu linnas toimus 28.–30. oktoobrini Osaava Nainen ehk Teadliku Naise mess, kus Eestit käis esindamas peale Grand Rose SPA veel kümme Eesti spaaliidu hotelli.



Grand Rose SPA hotelli müügijuht Mario Sau kinnitas, et jäi Soome lõpptarbijale suunatud teemamessiga rahule.



“Tutvustasime piirkonda ja hotelle nagu turismimessil, kuid olemuselt oli see siiski pigem heaolu, trende ja naisi puudutav mess,” seletas ta.



Kuigi liidu liige on ka Saaremaa Spaahotellid, oli Sau sõnul sel korral maakonnast esindatud vaid nende hotell.



Pärast messil käike on Sau mäletamist mööda tavaliselt päringute tegemine aktiviseerunud, kuid mõju on siiski väiksem kui suurtel turismimessidel.



Mitmekülgne mess kogub aktiivsete naiste elustiili ja vaba ajaga seonduvad ideed, teenused ja uuendused, mida esindas kokku umbes 300 firmat. Ei puudunud ka tööturu, hariduse ja naiste tööheaolu teemad.



