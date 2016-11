Uudised

Maakonda neli uut päästeautot

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 02. november 2016. Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Päästeamet saab järgmise aasta jooksul Poola tehasest 83 uut töösõidukit, millest neli peaksid praeguste plaanide järgi jõudma Saaremaale.



Uue paakauto saavad kõik Saaremaa riiklikud komandod – Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna. “Ainus uus põhiauto peaks tulema Kuressaarde. Multilift-konteinerautot ei ole Saaremaale tulemas. Osa Eesti komandosid ei saa tavalist paakautot, vaid saavad multiliftiga auto, millel on paak peal,” ütles Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.



Projekti raames hangitakse päästeametile kokku 83 uut sõidukit – 46 põhiautot, 26 paakautot, 8 multilift-konteinerautot ja 3 erivarustusega maastikusõidukit. Lisaks saab amet 14 kustutusvee paakkonteinerit multiliftautodel kasutamiseks.

Multiliftautod on päästeametile juba üle antud ja komandodesse laiali jagatud.

Põhiautod on esmareageeriv ressurss metsa- ja maastikutulekahjudel. Sellega transporditakse meeskonda, päästevarustust ja -seadmeid ning kustutusainet.

Paakautod on vajalikud metsa- ja maastikutulekahjudel kustutusvee vedamiseks ja pumpamiseks. Konteinerautode peamiseks funktsiooniks on lisaressursi, nagu vesi paakkonteineris, päästevarustus, kustutusaine ja tehnika, transportimine.



Päästeameti uute põhi- ja paakautode prototüübid olid suvest saati Eestis testimisel. Pärast testimisi ja tagasisidet saadeti need septembri lõpus Poola tehasesse paranduste tegemiseks tagasi. Testimine oli vajalik selleks, et vältida olukorda, kus masinate töökindlus selguks alles päris töö käigus.



