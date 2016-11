Uudised

Ühistunõue tõi põhjaliku arutelu

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 02. november 2016. Foto on illustratiivne. Seoses 2018. aasta alguses jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseadusega korraldas raamatupidamisfirma Tihel Grupp OÜ korteriühistu ja selle loomisega seotud teemade selgitamiseks tasuta infotunni.



Raamatupidamisfirma Tihel Grupp OÜ büroo juhataja Helgi Truumees ütles rahulolevalt, et koosviibimisel lahati teemat põhjalikult ning kauem, kui algselt oli plaanitud. Kuigi väga palju küsimusi inimestel ei tekkinud, tõi ta välja täpsustust vajanud teema väikeste, kuni kümne korteriga ühistute kohta.



Üks osaleja oli mures olnud oma väikese, viie korteriga ühistu pärast. Kuni kümne korteriga ühistud võivad Truumehe sõnul jätkata põhimõtteliselt samaviisi.



“Korteriühistu tuleb küll ka neis majades moodustada, aga raamatupidamine ei pea olema nii põhjalik, aastaaruande esitamise kohustust pole ja ei pea moodustama ka juhatust – kogu maja elanikud võivad ühiselt otsustada,“ selgitas ta.



Paberimajandus korda



Truumees rõhutas, et suure maja puhul ei saa teisiti, kui peab olema läbipaistev raamatupidamine, milleks peab ka kulutusi tegema.



Lisaks pani Truumees inimestele südamele, et tuleks arvestada, et ühistu asutamist ei saa võtta kergekäeliselt.



“Enne ühistu loomist tuleb kogu majaga seonduv dokumentatsioon korda saada. Väga oluline on ka põhikiri, mis tuleb põhjalikult läbi arutada,“ lausus Truumees, lisades, et seda kvaliteetsem on pärast korteriühistu tegutsemine ja vähem ka probleeme.



