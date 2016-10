Uudised

Saarlane Liia Hänni saab presidendi nõunikuks

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: MM Teisipäev, 01. november 2016. Liia Hänni. FOTO: Raivo Tasso / Delfi Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi nõuniku ametikohale asub endine riigikogu liige, Saaremaalt pärit e-demokraatia ekspert Liia Hänni. Tema vastutusvaldkondadeks saavad haridus, teadus, infoühiskond ja demokraatiaküsimused.



Viimased 11 aastat on Hänni juhtinud e-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi, mille eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil parandada ja uuendada demokraatia toimemehhanisme ühiskonnas ning riigivalitsemises. Hänni osaleb aktiivselt ka vabakonna tegemistes.



“Mulle on südamelähedane avatud ja kodanike osalusel põhinev demokraatia. Pean oluliseks tunnetust, et riik on meie kõigi oma,” ütles Hänni.



Presidendi majandusnõunikuna asus tööle Heido Vitsur, julgeolekunõunikuna Merle Maigre, välisnõunikuna Kyllike Sillaste-Elling ja vabakonnanõunikuna Urmo Kübar.

Liia Hänni (sündinud Liia Juulik; 4. oktoobril 1946 Atla külas Lümanda vallas) on eesti astrofüüsik, ühiskonnategelane ja endine poliitik.



Liia Hänni on lõpetanud Saaremaa ühisgümnaasiumi 1965. aastal ning Tartu ülikooli füüsika osakonna 1970. aastal. Ta on tegelenud süvitsi Eesti riigi taastamise küsimustega, olles vastavate töörühmade liige ning Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna esimees.



