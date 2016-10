Uudised

Raegalerii taas kunstile avatud

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 01. november 2016. Ilmselgelt on Mart Mäeker, Tiia Leppik ja Lii Pihl uuenenud Raegalerii üle rõõmsad. Abilinnapea annab galerii kuraatorile üle sümboolse potilille. FOTO: Valmar Voolaid Eile võttis Kuressaare linnavalitsus vastu värskelt remonditud Raegalerii ruumid, mis said uue valgussüsteemi.



Kuressaare Kultuurivara haldusjuhi Mati Talvistu sõnul vajas Raegalerii remonti peamiselt aegunud ja amortiseerunud valguskaablite tõttu, mis olid ajale jalgu jäänud ning vajasid hädasti uuendamist.



“Eelkõige vahetatigi välja kõik kaablid, paigaldati uued siinid ja valgustid. Remondi tulemusena sai galerii ka uue parkettpõranda ning senisest panipaigast täiendava, võlvlaega näituseruumi,” kirjeldas Talvistu ka neid töid, mida külastaja kindlasti esmalt märkab.



Kuressaare abilinnapea Tiia Leppiku sõnul oli galerii valgustus juba pikka aega murekoht: “Tunneme suurt rõõmu, et need tööd nüüd tehtud on ning ruumid lõpuks selliseks said, nagu üks linnagalerii olema peab.”



Esimest remondijärgset näitust peab veel paar nädalat ootama, selle aja jooksul kolitakse galeriisse tagasi mööbel ning seatakse üles näituse eksponaadid.

“Alates 11. novembrist on vastrenoveeritud galerii kunstnik Ahto Laadoga päralt. Tegemist on isikunäitusega kunstnikult Haapsalu sõprusklubist,” ütles galerii kuraator Lii Pihl ning lisas, et galerii ruumid on juba planeeritud ka järgmiseks aastaks.



