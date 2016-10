Uudised

Ühinemiseelsed laenud tuleb teistega kooskõlastada

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 01. november 2016. Kuressaare linnavolikogu liige Reet Tuisk tundis viimasel linnavolikogu istungil huvi, kui kaugele võivad omavalitsused enne ühinemist laenuvõtmisega minna. FOTO: kuressaare.ee Kohalike omavalitsuste poolt võetavad ühinemise-eelsed laenud tuleb kõigi ühinevate omavalitsuste volikogude vahel kooskõlastada, juhul kui need pole eelnevalt arengukavadesse sisse kirjutatud.



Kuressaare linnavolikogu liige Reet Tuisk tundis viimasel linnavolikogu istungil huvi, kui kaugele võivad omavalitsused enne ühinemist laenuvõtmisega minna, sest muidu juhtub, et laenatakse eelnevalt ennast nii-öelda lõhki ja pärast tuleb kõik ühiselt kinni maksta.



“Kui laenusoovi kiidab heaks rahandusministeerium ja see jääb selle piiresse, mis omavalitsusel lubatud, siis teistel ei ole kohane sekkuda, kuid tegevus peab olema arengukavasse ja eelarvestrateegiasse sisse kirjutatud,” selgitas Kuressaare linnapea Madis Kallas. Nii näiteks on Kuressaarel järgmiseks aastaks planeeritud Tallinna tänava rekonstrueerimise teine etapp, mis jääb lähestikku ühinemisega.



“Kui aga tahetakse võtta nüüd ja on teada, et ühinetakse ja laenuvõtmist pole varem planeeritud, tuleb luba küsida kõigilt omavalitsustelt, sealhulgas ka Kuressaare linnavolikogult,” märkis Kallas.



