Pileti suur hinnavahe üllatas reisijat

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 01. november 2016. Ajalehe poole pöördus reisija, kes imestas suure hinnavahe üle, kui ta oli sõitnud bussiga ühel ja samal sõidusuunal, kuid erineval kellaajal. Nimelt, kui ta sõitis Valjalast Tagaverele kl 13.31 bussiga, maksis pilet 2.20 eurot. Sõites Tagaverelt tagasi Valjalga kl 20.57 bussiga, oli pileti hind aga 5 eurot.



Anonüümseks jääda soovinud reisijal tekkis küsimus, et kas erinevatel kellaaegadel väljuvatel Lux Ekspressi bussidel on erinevad kilomeetrihinnad? Ning kust saada enne bussi peale minekut infot, kui palju on kilomeetri hind Lux Ekspressi bussides?



Lux Ekspress Grupi turundus- ja müügijuht Sander Lõhmus ütles, et Tallinn-Kuressaare-Tallinn liini teenindab Lux Expressi bussidega kaks ettevõtet – Eesti Buss OÜ ja Lux Express Estonia AS.



“Ettevõtetel on kohati erinevad ärilised kontseptsioonid ja sellest tulenevalt ka hinnastamine,” tähendas Lõhmus, viidates, et Valjalast Tagaverele sõitis reisija Eesti Bussi poolt teenindatava Lux Expressi bussiga ning Tagaverelt Valjalga Lux Express Estonia poolt opereeritava bussiga. “Ehk siis hinnaerinevus on seotud kahe ettevõtte erineva hinnapoliitikaga, mitte kilomeetrihinnaga.”



Lõhmuse sõnul on Lux Express Estonia AS-i prioriteediks pakkuda reisijatele võimalikult kiiret ja mugavat ekspressbussiühendust ning seetõttu ei sea vedaja endale sihiks olla vahepeatuste hindade osas hinnaliider. "Hinnaerinevused tulevadki välja just vahepeatuste vahel, sest algus- ja lõppsihtkohtade vahel on mõlemal ettevõttel pileti hind sama," tähendas ta.

