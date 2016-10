Uudised

44 aastat raamatute keskel: Marika Raun saab pensionile

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 01. november 2016. Viimane Lümanda vallavanem Jaanika Tiitson (paremal) kinkis Marika Raunale Lümanda valla viimast päeva meenutava pildiga kella. FOTO: Valmar VOolaid Eile oli Lümanda raamatukoguhoidjal Marika Raunal viimane tööpäev. Kultuurimaja juhataja Ulvi Rand pidas seda nii rõõmsaks kui omamoodi ka kurvaks päevaks.



Juba 44 aastat üht ja sama ametit pidanud Marika Raun lausus lõbusalt, et aeg on kiiresti läinud. “Olin ju puhta laps, kui raamatukogusse tööle sattusin. Aga ju siis hakkas asi meeldima ja tegutsesin siin edasi,” nentis ta, lisades, et omandas hiljem Viljandis ka erialase hariduse.



Seda, kuidas ta raamatukokku tööle sattus, pidas Raun ise juhuseks. “Üks naaberküla inimene tahtis töölt ära minna ja küsis, kas ma ei tahaks asemele tulla. Olin nõus proovima, ja jäingi proovima,” naeris ta.



Rauna asemele aga otseselt uut inimest ei tule, Taritu raamatukoguhoidja Urve Vakker jääb teenindama mõlemat. “Kolm päeva on ta Lümandas ja kaks Taritus. Mustjala ja Võhma raamatukogu peale on ka üks teenindaja,” selgitas Raun.



Tööl oleku aja jooksul on ta pidanud väga palju lugema. “Kui varasematel aastatel saadeti uudiskirjandus keskkogu poolt, siis juba hulk aastaid tellime ise. Iga nädal loen tellitavaid teoseid ja mõtlen, kes mida võiks lugeda,” tõdes ta.



Rohkem aega lugeda



Ühed viimased raamatud, mis kogusse lisandusid, olid Ilmar Tomuski “Algaja ajaränduri seiklused” ja “Kirju Eestist” Justin Petronelt.



Küsimusele, kas e-ajastul on lugejaid vähemaks jäänud, vastas Raun, et eks noored kasutavad kindlasti e-võimalusi, aga eakamad inimesed käivad raamatukogus meelsasti. “Maanurkadesse on jäänud palju pensionäre, kes on aga kõige aktiivsemad raamatukogu külastajad. Samas on neil ka rohkem aega,” arvas ta, lisades, et kes tööl käib, see päevasel ajal raamatut kätte ei võta.

Oma vaba aega plaanib Raun kulutada aiamaal tegutsemisele, lapselastele ja raamatute lugemisele.



Näiteks on tema lemmikraamatuks ainsana korduvalt läbi loetud “Kõrboja peremees”.



Rauna viimasel tööpäeval oli kultuurimaja esimese korruse puhkeruumi kokku tulnud hulganisti kolleege, kes kõik talle head soovisid ja kallistusi jagasid. Lääne-Saare valla esindajana oli kohal abivallavanem Villi Pihl.



Endisi aegu meenutades andis Raunale üle kella, millel Lümanda valla viimasel päeval tehtud pilt, toonane vallavanem Jaanika Tiitson.



