Saarlased käisid FoodFestil

Teisipäev, 01. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 01. november 2016. Liis Usin tutvustas FoodFestil Good Mood Foodi tooteid. FOTO: Alar Allas Neljapäevast laupäevani toimus Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toidumess FoodFest, kus olid kohal ka saarlased.



Esimesel kahel messipäeval oli üritus avatud vaid ärikülastajatele, laupäeval kõigile huvilistele.



Saaremaa talupidajate liidu esindaja Karen Allas ütles, et üritusele mindi eesmärgiga luua uusi kontakte ja tutvustada võimalikele koostööpartneritele end ning oma toodangut.



“Kõik, kellega ma rääkisin, jäid rahule. Peamine eesmärk oli uute kanalite leidmine,” sõnas Allas. Samuti tutvustasid tootjad oma uusi tooteid. Ehkki võimalus oli tooteid ka kaasa osta, ei olnud üritus mõeldud laadapäevana.



Teabepäeval jagasid uut erialainfot ja kogemusi toidutöösturid, toitlustajad ja pakendiala asjatundjad. Allase sõnul olid kõik kolm päeva külastajate arvu poolest umbes võrdsed ja huviga võis rahule jääda. Üheskoos oldi väljas esmakordselt. Mõned ettevõtted on osalenud varasematel aastatel üritusel iseseisvalt.



Saaremaa talupidajate liidul oli messil oma stend, kus osales neli Saaremaa talupidajat: Ranna Villa OÜ maheda mägiveiseliha ja sellest toodetega, Kuressaare Jäätis OÜ, tuntud kui Epi talu marjaketšupite, juustumooside ja taimeteedega, Mustjala Mustard OÜ sinepite, grillkastmete ja tšatnidega ning Metakor OÜ siirupite, äädikate ja moosidega.



Nendele lisaks jagas Karen Allas infot Saaremaa maheköögiviljade ja maheõunte kohta.



Lisaks Saaremaa talupidajate liidule oli esindatud ka siinne Ehtne Talutoit. Selle märgi alla on koondunud tublid perefirmad ja väiketootjad üle Eesti, sealhulgas mitmed Saaremaa tootjad. Sedapuhku olid Saaremaalt esindatud A-Orbu OÜ kadakasiirupitega ja Good Mood Food OÜ toortoidusnäkkide, seemnebatoonide ja küpsistega.



