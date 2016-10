Uudised

“Musta Pitsi Öö” tõi kokku rekordarvu osalejaid

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 31. oktoober 2016. Õhtu peaesinejad olid seekord endine esileedi ja telesaatejuht Evelin Ilves ning muusik Ott Lepland. Fotod: Tiina Pitk Laupäeva õhtul Orissaare kultuurimajas kaheksandat korda toimunud glamuurne üritus “Musta Pitsi Öö” tõi tänavu kokku ligi kakssada ilu ja romantikat hindavat naist. Sündmusel osales ka endine esileedi ja telesaatejuht Evelin Ilves ning tuntud muusik Ott Lepland.



“Üritus oli fantastiline ning läks super hästi,” ütles üks korraldajatest, Maria Reimal Meie Maale, lisades, et samuti on nad saanud suurepäraseid kommentaare esinejatelt ja külalistelt.



Muusikaga kosutasid meeli Helen Oll ja Martti Nõu ning õhtu lõpetas Ott Lepland. Eksesileedi Evelin Ilves pidas aga loengu teemal “Minu elu koos meediakehaga: hirmus või armus”. Traditsiooniliselt oli õhtu üks osa muutumismäng.



Küsimusele, et kuidas oli nii suure hulga naiste ees laval üles astuda, vastas igapäevaselt Orissaare muusikakooli direktorina töötav Martti Nõu naerdes, et see oli fantastiline.



“See on väga vahva sündmus,” tõdes Martti, meenutades, et kui paar aastat tagasi käisid nad samal üritusel ansambli “Onudega” esinemas, siis oli üritus veel väike ja publikut vähem.



“Aga nüüd tullakse juba üle maakonna,” rääkis Nõu, viidates, et ilmselt on korraldajad leidnud hea niši. “See on selline ehe naistekas. “Sadama kõrts” pakkus peeni toite, saalikujundus oli hubane, sai pilti teha ning kõik toimis väga hästi,” kirjeldas Martti, kes koos Helen Olliga esitas laupäeval imeilusaid romantilisi duette-armastuslaule.



Kõigile meeldis



Spetsiaalselt Kuressaarest koos kahe kaaslase Gertrud Ardeli ja Katrin-Keso Varesega Orissaarde sõitnud Mare Kirr oli üritusega väga rahul.



“Müts maha korraldajate ees, et nad on viitsinud, suutnud ja tahtnud sellist üritust teha,” lausus esmakordselt “Musta Pitsi Ööl” osalenud Mare Kirr, viidates samas, et ega pole ju lihtne esinejaid välja ajada.



“Aga tundus, et ka kõigile teistele meeldis,” märkis ta. Kirrile meeldis just see, et kohapeal tutvustasid oma toodangud Eesti kohalikud tegijad, kes teadsid, millest ja kellele nad räägivad, samuti meeldis talle Evelin Ilvese esinemine ja saalikujundus.



“See on hästi silmaringi laiendav üritus intensiivse ja sisutiheda programmiga,” kiitis Kirr, kellele avaldas sügavat positiivset muljet ka Helen Olli ja Martti Nõu koosesinemine. Üritus kestis keskööni.



Kõnetab naisi



Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste märkis, et tore, kui kindla suunitlusega ettevõtjad võtavad kokku ja organiseerivad just sellise sündmuse, mis nende arvates teatud seltskonnale meeldib, antud juhul siis naine, tema ilu, elu ja kõik mis sellega kaasneb.



“Meie omalt poolt toetame igati nõu ja jõuga ja aitame kaasa, et kõik sujuks,” kinnitas Anu Viljaste.



Nii hingele kui kehale



Teemad, mida Musta Pitsi Ööl käsitleti, kõnetasid ennekõike naisi: õhtu jooksul räägiti nahahooldusest, ehetest, stiilist ning sai osta erinevate tootjate kaupa.



“Musta Pitsi Öö” on Orissaare aktiivsete naiste poolt ellu kutsutud eesmärgiga pakkuda Orissaare ja selle ümbruse inimestele kord aastas toredat võimalust veeta mõnus õhtu, mis pakuks kosutust nii kehale kui hingele.



“Musta Pitsi Öö” on kahtlemata elavdanud Orissaare sügises vaikuses tukkuvat seltsielu ja avardanud inimeste võimalust saada oma kodukohas osa põnevast ning kaasakutsuvast üritusest.



Tänavu alustati ürituse ette-valmistamisega juba kevadel.



“Musta Pitsi Öö” toimub igal aastal oktoobrikuu viimasel laupäeval, kui toimub üleminek talveajale.



***



Muhus sai teoks “Valge Pitsi Õhtu”



Samal ajal “Musta Pitsi Ööga” toimus Muhu restoranis Koost ametlik “Valge Pitsi Õhtu”.



“Ütleme nii, et pidu toimus,” ütles restorani üks eestvedajaid Toomas Rohtlaan, lisades, et rahvast oleks võinud muidugi rohkem olla. Kl 20 alanud peol oli mehi rohkem osalemas kui naisi ning pidu kestis hommikul kl 3-4ni.



“Kui mehed ikka kokku tulevad, ega siis nalja pole,” naeris ta. Küsimusele, et kas ka tuleval aastal “Valge Pitsi Õhtu” toimumas on, vastas Rohtlaan, et kindlasti plaanitakse jätkata.



