UUS! Saare uhkus: Ott Tänak Walesi MM-rallil teine

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Aldo Maksimov Laupäev, 29. oktoober 2016. Ott Tänak. Foto: @World / Delfi Ott Tänak (pildil) ja Raigo Mõlder (DMACK) teenisid Walesi MM-rallil teise koha, võites viimasel, pühapäevasel võistluspäeval kõik kuus kiiruskatset. Võitjast Sebastien Ogierist jäi meie ekipaaž lõpuks vaid kümne sekundi kaugusele.



Meie mehed olid kiireimad 22-st katsest kaheteistkümnel, kuid võidu võttis ikkagi juba avapäeval edu sisse sõitnud ning hiljem vaid esikohta kindlustanud prantslane, maailmameister Sebastian Ogier.



29-aastane Tänak oli enne tänast jõudnud MM-rallidel WRC klassis poodiumile kolmel korral: 2012. aastal Itaalias oli ta kolmas ning Poolas mullu kolmas ja tänavu teine.



Tänak lõpetas MM-kokkuvõttes kaheksandana. Uuel aastal uue hooga ning sihikul kindlasti juba kõrgem lõppkoht. Selleks on lõppenud hooajal kõvasti eeltööd tehtud.



