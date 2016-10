Uudised

Noored võitlevad rahvuspühade eest

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 31. oktoober 2016. Ametikooli õpilased maskeerisid end kadrisantideks juhtimaks pühadele tähelepanu. Kostüüm: Marion Ronja Uisk. Modell: Heilika Purge. Fotograaf: Blanche Siirak. Eesti Rahva Muuseum ja Kuressaare Ametikooli disainisuund korraldavad tänavu mardi- ja kadrisantidest fotode kogumise kampaania.



Mardi- ja kadrisante on rahvausundis peetud viljakusõnne toojateks ja halbade jõudude eemalepeletajateks. Santideks maskeerimisel kasutati käepäraseid materjale, et muuta end vaimukalt loomaks või tegelaskujuks.



Kuressaare Ametikooli disainisuuna 3. kursuse dekoraator-stilistid maskeerisid end reklaamikursuse raames mardi- ja kadrisantideks, juhtimaks noorte tähelepanu neile pühadele.



Idee taaselustada kadripäev



Samuti soovisid õpilased näidata, et odavatest materjalidest on võimalik teha põnevaid maske ja kostüüme, mis lähtuvad nii traditsioonidest kui ka tänapäevast. Oma tööd jäädvustasid noored ka fotodele. Projekti algatas Ametikooli reklaamiõpetuse õpetaja Merit Karise.



Kampaanias osalemiseks tuleb teha fotod mardi- ja kadripäeva maskidest, kostüümidest, tegevustest ja laadida need ERMi pildiaita: http://pildiait.erm.ee/.



“Idee seisneski selles, et nö taaselustada kadripäev kui Eesti rahvuspüha ning muuta see noorte jaoks huvitavamaks. Saimegi ds-13 grupiga ülesandeks teha lahedad mardi- ja kadrikostüümid,” rääkis disainisuuna õpilane Greta Virves.



Tähelepanu juhitakse meie oma pühadele teadlikult enne Halloweeni tähistamist, mis on üha enam erinevates maades populaarsust koguma hakanud ja seda ka Eestis.



“Me ei taha, et eestlased selle tõttu oma rahvakalendri tähtpäevad täielikult unustaks. Ja kes neid ikka elavana hoiab, kui mitte meie ise? Osalema on oodatud kõik. Peamine on olla loominguline,” rääkis Virves.



Kõigi osalejate vahel loositakse 1. detsembril välja neli kinkepiletit ERMi külastamiseks. Mardi- ja kadrisante on rahvausundis peetud viljakusõnne toojateks ja halbade jõudude eemalepeletajateks. Santideks maskeerimisel kasutati käepäraseid materjale, et muuta end vaimukalt loomaks või tegelaskujuks.Kuressaare Ametikooli disainisuuna 3. kursuse dekoraator-stilistid maskeerisid end reklaamikursuse raames mardi- ja kadrisantideks, juhtimaks noorte tähelepanu neile pühadele.Samuti soovisid õpilased näidata, et odavatest materjalidest on võimalik teha põnevaid maske ja kostüüme, mis lähtuvad nii traditsioonidest kui ka tänapäevast. Oma tööd jäädvustasid noored ka fotodele. Projekti algatas Ametikooli reklaamiõpetuse õpetaja Merit Karise.Kampaanias osalemiseks tuleb teha fotod mardi- ja kadripäeva maskidest, kostüümidest, tegevustest ja laadida need ERMi pildiaita: http://pildiait.erm.ee/.“Idee seisneski selles, et nö taaselustada kadripäev kui Eesti rahvuspüha ning muuta see noorte jaoks huvitavamaks. Saimegi ds-13 grupiga ülesandeks teha lahedad mardi- ja kadrikostüümid,” rääkis disainisuuna õpilane Greta Virves.Tähelepanu juhitakse meie oma pühadele teadlikult enne Halloweeni tähistamist, mis on üha enam erinevates maades populaarsust koguma hakanud ja seda ka Eestis.“Me ei taha, et eestlased selle tõttu oma rahvakalendri tähtpäevad täielikult unustaks. Ja kes neid ikka elavana hoiab, kui mitte meie ise? Osalema on oodatud kõik. Peamine on olla loominguline,” rääkis Virves.Kõigi osalejate vahel loositakse 1. detsembril välja neli kinkepiletit ERMi külastamiseks.

Veel artikleid samast teemast »