Karsumm tuleb taas

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 31. oktoober 2016. Ida-Saaremaa Karsumm 2016. Algava aasta esimesel päeval tuleb taas traditsiooniks saanud heategevuslik terviseüritus Ida-saarlaste Karsumm, mis leiab aset juba neljandat korda.



Teadlased usuvad, et tulemas on üle paljude aastate kõige külmem talv, mis ilmselt annab võimaluse osalejatel jääauku hüpata.



Kui möödunud aastal koguti heategevusliku üritusega raha Orissaare mänguväljaku rajamiseks, siis iga aastaga kasvaval üritusel kogutakse tänavu raha Tillunire pilliroost ja setetest puhastamiseks. Sellega avatakse kaladele ja kergveesõidukitele ainus rändetee läbi väinatammi.



“Ettevõte, kes tahab kohaliku elu parandamises kaasa lüüa, saab iga vettehüpanud inimese eest panustada viie euroga. Eraisik, kes tahab toetada, võib panustada iga vetehüpanu eest ühe euroga või soovi korral loomulikult rohkem,” rääkis ürituse korraldaja Heiki Hanso. Mullu hüppas vette 30 inimest.



