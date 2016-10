Uudised

Vana Vene “voentorg” tehakse lõpuks korda

Esmaspäev, 31. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 31. oktoober 2016. See kaunis hoone Kauba 7 on väga pikka aega seisnud paremate aegade ootuses. FOTO: Valmar Voolaid Pikka aega kordategemata seisnud hoone Kauba 7 ärkab loodetavasti uuele elule. Maja kordategemise algatas omanik. Tegemist on väga heas asukohas paikneva omaaegse elegantse kaupmehe-elamuga.



Nõukogude ajal asusid majas Vene sõjaväe kauplused ja maja tunti “voentorgi” nime all. Hoone tagastati 1995. aastal eraomandusse ja müüdi samal aastal edasi.



Ehkki kinnistusraamatu järgi on kompleksi omanik 1995. aastast Jana Grištšenko (Tool), väidab Jana Tool, et temal enam selle majaga tegemist pole, nüüd tegeleb sellega tema endine abikaasa Toomas Tool.



“Minult on projekti tellinud Brem Kinnisvarahaldus OÜ ja mina olen ainult Bremi inimestega suhelnud sel teemal,” ütles arhitekt ja muinsuskaitsespetsialist Mihkel Koppel.



Koppeli sõnul tuleb Kauba 7 maja kordategemisel lähtuda klassikalistest restaureerimise printsiipidest.



“Kuna selle kinnistu hoonestus on ehitatud väga mitmes etapis, siis peab jälgima, et iga ajastu oleks samavõrra ajalooliselt väärtuslik, ideaalset algseisu tagasi saada ei ole võimalik.



Tuleb säilitada 1885. aastal ehitatud tänavaäärne kõrgem hoonemaht, sellele juugendiajastul liidetud äripinna laiendus (praegune teksapood – toim), hoone taha kahes-kolmes ehitusetapis tsaari- ja Eesti ajal liidetud ladude juurdeehitused ja nõukogude ajal ehitatud stalinistlik laohoone.



Lisaks peafassaadi uhkele ehisdekoorile on hoones sees mitmeid taaskasutatavaid kultuuriväärtuslikke detaile – lai paraadtrepp, tahveluksed, hulk restaureeritavaid aknaid, eksterjööris juugendlik sepispiire madalama osa katusel ja kõrgema osa tipus pronksist valatud kunstagaav,” loetles Koppel.



Väike õueala



Maja pindala on umbes 700 ruutmeetrit, kinnistu on suures osas hoonestusega kaetud, vaba õueala pinda haljastuse paigutamiseks on üldiselt vähe, nagu enamikul Kuressaare vanalinna kinnistutel. Selles suhtes ei ole sellel kinnistul õueala osas teiste kinnistutega võrreldes ei suuri eeliseid ega ka olulisi puudusi.



Hoone seisukord on üldiselt võttes rahuldav. Arvestades, et hoone on väga kaua tühjana seisnud, on see hästi vastu pidanud. Üksikud konstruktsioonid on katuse läbijooksudest kehvas seisukorras, aga seevastu näiteks paekiviseinad on kõikjal säilinud heas seisukorras.



“Kauba tänava äärsed esimese korruse ruumid jäävad ka edaspidi väljaüüritavateks äripindadeks, ülemistele korrustele mahub kolm avarat elukorterit.



Hoovil paiknev endine laohoone ehitatakse põhjalikult ringi ning muudetakse viieks suvekorteriks. Üldiselt ei too ehitustööd kaasa väga ulatuslikku ehitise mahtude muutumist, peamine on kõik olemasolevad pinnad rekonstrueerida ja uues funktsioonis kasutusele võtta," täpsustas Koppel.

