UUS: Nädalavahetus politsei pilgu läbi: korteripeod ja avalikus kohas urineerimine (1)

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Kuressaare politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Ahti Lepp andis teada, et nädalavahetus oli politsei töömailt suhteliselt rahulik. Ühtegi kuritegu ei registreeritud. Teenindati 11 väljakutset, mis olid põhiliselt seotud lärmakate korteripidudega või ebakainete isikute omavaheliste probleemide lahendamisega. Kainenema kedagi ei toimetatud. Liiklusest eemaldati üks alkoholi tarvitanud juht. Tema suhtes alustati väärteomenetlust. Väärteoprotokoll koostati ka ühele kodanikule, kes ei suutnud Kuressaare kesklinnas leidnud urineerimiseks sobivamat kohta kui on Kuressaare linnas Tallinna tn 3 kõrval asuv kivist barjäär ja sillutis.

