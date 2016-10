Uudised

UUS! Ott Tänak hoiab Walesi rallil head positsiooni

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 29. oktoober 2016. Ott Tänak Walesi rallil. FOTO: @World Ott Tänak ja Raigo Mõlder alustasid eile WRC hooaja eelviimast etappi ehk Walesi rallit.



Suurepärases hoos eestlased võitsid võistluse avapäeval kaks kiiruskatset (3. ja 4. kiiruskatse) ning tänasele mindi vastu üldarvestuses 2. kohalt. Täna on seitsmest katsest võidetud koguni neli. Kokkuvõttes jääb Tänak liidrile Sebastien Ogierile alla 31,8 sekundiga. Täna on kavas veel üks kiiruskatse.



Kiireim oli Tänak avakatsel ning 12., 13. ja 14. katsel.



Kolme esimese katse järel sõnas Tänak: "Jään hommikuga igati rahule. Pikemal kiiruskatsel üritasin rohkem vajutada. Tunne on hea, rehvid peaksid ka kenasti vastu pidama. Sebi (Ogier) püüdmine saab raske olema, kuid jätkame surumist ja eks paistab, mida suudame."



Pärast katsevõiduga lõppenud 12. kiiruskatset ütles Tänak: "Selline sissesõidetud ja siledaks lihvitud rada on kahtlemata hea uudis rehvide jaoks. Olen katsega väga rahul."



15. katse järel ütles Tänak: "Liikusin väga hästi ja tunne on endiselt hea, lihtsalt olud olid väga mudased. Surusin endiselt päris kõvasti ja andsin endast parima. On olnud väga hea päev, eriti katse teised läbimised. Oleme siiski heal teisel kohal."



Küsimusele, kas homme kavatsetakse Ogieri esikohta rünnata, vastas ta: "Jah, let's go!" Suurepärases hoos eestlased võitsid võistluse avapäeval kaks kiiruskatset (3. ja 4. kiiruskatse) ning tänasele mindi vastu üldarvestuses 2. kohalt. Täna on seitsmest katsest võidetud koguni neli. Kokkuvõttes jääb Tänak liidrile Sebastien Ogierile alla 31,8 sekundiga. Täna on kavas veel üks kiiruskatse.Kiireim oli Tänak avakatsel ning 12., 13. ja 14. katsel.Kolme esimese katse järel sõnas Tänak: "Jään hommikuga igati rahule. Pikemal kiiruskatsel üritasin rohkem vajutada. Tunne on hea, rehvid peaksid ka kenasti vastu pidama. Sebi (Ogier) püüdmine saab raske olema, kuid jätkame surumist ja eks paistab, mida suudame."Pärast katsevõiduga lõppenud 12. kiiruskatset ütles Tänak: "Selline sissesõidetud ja siledaks lihvitud rada on kahtlemata hea uudis rehvide jaoks. Olen katsega väga rahul."15. katse järel ütles Tänak: "Liikusin väga hästi ja tunne on endiselt hea, lihtsalt olud olid väga mudased. Surusin endiselt päris kõvasti ja andsin endast parima. On olnud väga hea päev, eriti katse teised läbimised. Oleme siiski heal teisel kohal."Küsimusele, kas homme kavatsetakse Ogieri esikohta rünnata, vastas ta: "Jah, let's go!"

Veel artikleid samast teemast »