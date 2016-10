Uudised

Saarlane naasis Londonist pronksiga

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 29. oktoober 2016. Maarja on esimene Eesti esindaja, kes barista erialal AEHT-lt medali toonud. FOTO: erakogu Kuressaare Ametikooli kokaõpilane Maarja Maripuu võitis eile Londonis lõppenud Euroopa Hotelli- ja Turismikoolide Assotsiatsiooni aastakonverentsil ebaõnnest hoolimata barista võistlusalal pronksmedali.



Võistlustel tuli kaheliikmelise loositud tiimi koosseisus valmistada espresso ja cappuccino. Kolmandaks tuli valmistada oma valitud kohvijook korraldajate antud toiduainetest, mida polnud enne teada.



“Võistluste päeval tundsin ennast väga enesekindlalt, kui nägin konkurentide võistlemist, sest ma harjutasin ka selliseid asju, mida siin üldse ei hinnatud. Paljud konkurendid ei tundunud väga enesekindlad,” rääkis Maarja pärast võistluse lõputseremooniat.



“Aga mu partner oli väga nõrk ja tegi espresso asemel topeltespresso ning ajas kohtunike lauda viies mu kohvi ümber,” kirjeldas ta.



Äpardusi juhtus veel



Samuti olid piim ja masin Maripuule võõrad ning nendega oli raske kohaneda.

“Seetõttu läks mul piim natuke nihu: oleks pidanud rohkem vahtu ajama, aga see hakkas liiga kuumaks minema ning enam ei olnud võimalik,” rääkis neiu.

Maarja tunnistas, et seetõttu tuli tal närv sisse ning kohtunikele kohvi viies tal käed värisesid.



Kõige selle tulemusel ei uskunud ta enam medalikohale tõusmisesse. Samas tunnistas neiu, et hõbeda ja kulla võitjad olid väga tasemel ja raske oli neile konkurentsi pakkuda.



Maripuu kokteili koostisosadeks olid pähklisiirup, espresso, vahukoor, sidrunikoor ja purustatud kohviuba.



“Kommentaarideks öeldi, et meie kokteil oli üks paremini õnnestunuid – lihtne ja võluv. Kõigile kohtunikele meeldis ja minu tehnilised oskused olevat olnud väga head,” ütles neiu.



Kuressaare Ametikool osales barista võistlustel esmakordselt. Maripuu valmistus võistlusteks mitmeid nädalaid.



Juhendaja Ülle Tamsalu tõdes, et need võistlused on tõesti üks suur bingoloto. Austriast pärit paarilisele tuli Maripuul õpetada espresso tegemist ning ülejäänud kaks kohvi tegi neiu ise.



“Kolmas koht tuli tänu Maarja kõrgetele tehnikapunktidele ja õnnestunud mystery box coctail’ile,” kinnitas juhendaja.



Võistkonnakaaslase loosimisel ei vedanud ka teisel ametikooli võistlejal. Kokavõistlustel kaasa löönud Loore Kurise üks meeskonnakaaslane ei ilmunud võistluseelsel õhtul välja ja hommikul võistlusel ei teadnud ta midagi ning pesi seetõttu ainult nõusid. Teine Hollandist pärit võistkonnakaaslane oli aga suurepärane.



AEHT aastakonverentsi ja võistlused korraldas Londoni kesklinnas asuv Docklands Academy. Võistlustel tuli kaheliikmelise loositud tiimi koosseisus valmistada espresso ja cappuccino. Kolmandaks tuli valmistada oma valitud kohvijook korraldajate antud toiduainetest, mida polnud enne teada.“Võistluste päeval tundsin ennast väga enesekindlalt, kui nägin konkurentide võistlemist, sest ma harjutasin ka selliseid asju, mida siin üldse ei hinnatud. Paljud konkurendid ei tundunud väga enesekindlad,” rääkis Maarja pärast võistluse lõputseremooniat.“Aga mu partner oli väga nõrk ja tegi espresso asemel topeltespresso ning ajas kohtunike lauda viies mu kohvi ümber,” kirjeldas ta.Samuti olid piim ja masin Maripuule võõrad ning nendega oli raske kohaneda.“Seetõttu läks mul piim natuke nihu: oleks pidanud rohkem vahtu ajama, aga see hakkas liiga kuumaks minema ning enam ei olnud võimalik,” rääkis neiu.Maarja tunnistas, et seetõttu tuli tal närv sisse ning kohtunikele kohvi viies tal käed värisesid.Kõige selle tulemusel ei uskunud ta enam medalikohale tõusmisesse. Samas tunnistas neiu, et hõbeda ja kulla võitjad olid väga tasemel ja raske oli neile konkurentsi pakkuda.Maripuu kokteili koostisosadeks olid pähklisiirup, espresso, vahukoor, sidrunikoor ja purustatud kohviuba.“Kommentaarideks öeldi, et meie kokteil oli üks paremini õnnestunuid – lihtne ja võluv. Kõigile kohtunikele meeldis ja minu tehnilised oskused olevat olnud väga head,” ütles neiu.Kuressaare Ametikool osales barista võistlustel esmakordselt. Maripuu valmistus võistlusteks mitmeid nädalaid.Juhendaja Ülle Tamsalu tõdes, et need võistlused on tõesti üks suur bingoloto. Austriast pärit paarilisele tuli Maripuul õpetada espresso tegemist ning ülejäänud kaks kohvi tegi neiu ise.“Kolmas koht tuli tänu Maarja kõrgetele tehnikapunktidele ja õnnestunud mystery box coctail’ile,” kinnitas juhendaja.Võistkonnakaaslase loosimisel ei vedanud ka teisel ametikooli võistlejal. Kokavõistlustel kaasa löönud Loore Kurise üks meeskonnakaaslane ei ilmunud võistluseelsel õhtul välja ja hommikul võistlusel ei teadnud ta midagi ning pesi seetõttu ainult nõusid. Teine Hollandist pärit võistkonnakaaslane oli aga suurepärane.AEHT aastakonverentsi ja võistlused korraldas Londoni kesklinnas asuv Docklands Academy.

Veel artikleid samast teemast »