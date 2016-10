Uudised

Raamatukogus korraldati lemmikloomapäev

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 29. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Eile toimus Valjala raamatukogus koolivaheaja raames lemmikloomapäev. Ilmselt kehva ilma tõttu jäeti paraku oma lemmikud koju.



See-eest loeti raamatuid, tutvuti erinevate koduloomadega ja samuti õpiti jälgede järgi ära tundma nii kodu- kui ka metsloomi. Samuti said nobenäpud meisterdada. Täna on raamatukogus tulemas Halloweeni eelõhtu, kus samuti võetakse ette tõsisem meisterdamine. See-eest loeti raamatuid, tutvuti erinevate koduloomadega ja samuti õpiti jälgede järgi ära tundma nii kodu- kui ka metsloomi. Samuti said nobenäpud meisterdada. Täna on raamatukogus tulemas Halloweeni eelõhtu, kus samuti võetakse ette tõsisem meisterdamine.

