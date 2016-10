Uudised

Alkopood jääb nimeta

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 29. oktoober 2016. Kalle Koov. 1. oktoobril Pargi 16 avatud COOP-i alkoholipoele otsiti konkursiga nime. Kokku pakkusid 32 inimest 76 nime.



Esmalt kogunes nimekomisjon ehk COOP-i juhtkond 12. oktoobril, et sobivamad välja sorteerida. Toona tõdes COOPi juhatuse esimees Kalle Koov (pildil), et mida rohkem on nimesid, seda raskem on valikut teha.



“Neid on alates napsivõtmisest, sellega kaasnevatest meeleoludest kuni poe asukoha ja mereni välja,” võttis Koov pakutud ideed lühidalt kokku ning lisas, et koosolekul jäädi kahevahele ja otsuse langetamisega ei kiirustatud.



Koov selgitas, et lisaks nime valikule tuleb arvestada ka logo kujundamisega. “Lapse sünni järel antakse perele terve kuu aega nime väljamõtlemiseks,” nentis ta lõbusalt, lisades, et seda traditsiooni arvesse võttes on neil mitu nädalat aega.



Eile oli nõukogu taas kord koosolekul nimevaliku teema tõstatanud, kuid pood jäi nimetuks. “Kõiki, kes on nime pakkunud, oleme meeles pidanud ja tänanud neid pakutud nimevariantide eest,” rõhutas Koov.



