Elanikud soovivad valgustust

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 29. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Nasva Tiigi tänava elanikud soovivad, et Lääne-Saare vald organiseeriks neile siiani puuduoleva tänavavalgustuse.



Kuigi elanikke on selles tänavas küll vähe, on tänav ise suure tähtsusega, sest viib valla spordiväljakule ja noored on sagedased liiklejad nii transpordivahenditega kui ka jala.



“Lisaks spordiväljakule minejatele on igapäevased teel liiklejad tervisesportlased, kes jooksevad just seda tänavat mööda, ja samuti igapäevased koertega jalutajad,” kirjutas Sirje Vares Lääne-Saare vallavalitsusele saadetud kirjas.



