Kolm saare kooli digitaalselt aktiivsed

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 29. oktoober 2016. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sügiskonverentsil tunnustati digitaalselt aktiivse koolina 78 õppeasutust, mille hulgas oli ka kolm Saaremaa kooli.



Nimetus “Digitaalselt aktiivne kool” on tunnustus õppeasutusele, kes on viimase kolme õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid võimalusi. Kõrgeima ehk kuldtaseme pälvis Kuressaare gümnaasium, pronkstaseme Salme ja Valjala põhikool.



Koolide aktiivsuse väljaselgitamiseks kaardistati IKT-ga seotud tegevused, mis jagati viide tegevusgruppi: digipädevuste arendamine ja muutused “pedagoogilises repertuaaris”, õpetajate omavahelises suhtepildis, õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal ning õpikorralduses ja õpikeskkonnas.

Tunnustamise aluseks võeti riiklik õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Digipöörde programmi eesmärgid, millega määratletakse õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamise ja tehnoloogiavahendite otstarbeka kasutamise õppetöös.



Digitaalselt aktiivsete koolide väljaselgitamiseks töötas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) välja metoodika, kus igale tegevusgrupile määrati osakaal. Kaardistamisel määrati kindlaks koolide aktiivsus, kas ja kui tihti või kui suures osakaalus on erinevatesse tegevustesse panustatud.



Kuldtaseme kooliks sai pürgida asutus, mis oli aktiivne kõigis viies tegevusgrupis, hõbetasemele neljas tegevusgrupis aktiivne või mõnes vähem aktiivne kool. Pronkstaseme haridusasutuseks valiti vähemalt kolmes tegevusgrupis aktiivsed.



Tunnustuse aluseks olnud tegevuste kaardistamise tulemusena selgus ühtlasi, milliseid tegevusi koolidele pakutakse ja millistes enim osaletakse.



