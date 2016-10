Uudised

Randverre tuleb kaks külakiike

Reede, 28. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 28. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Randvere kogukonnaelu edendajad on rahul, et üritused on populaarsust kogunud ja sellega seoses püstitatakse külaplatsile kaks kiike. Samuti korraldatakse pühademeeleolu loomiseks töötuba.



MTÜ Randvere Heaks juhatuse liige Hanna Saar ütles, et vallale esitati teise projektivooru kaks taotlust: “Magusad jõulud Randveres” ning “Kiigud ühele, kahele ja kõigile”, mis mõlemad said rahastuse.



Esimene projekt kujutab endast piparkoogitaigna ja piparkoogi valmistamise õpituba. “4. detsembril toimuvasse õpituppa on osalema oodatud lapsevanemad koos lastega,” lisas Saar.



Üritus toimub sel korral Randvere tööõppekeskuse ruumides, kuna seltsimajas käib uue ahju ehitus ja aasta algul läheb elektrisüsteemide vahetamiseks.



Teise projekti eesmärk on soetada Randvere külaplatsile uued atraktsioonid kiikede näol. “Üks neist on kaalukiik ning teine külakiige tüüpi,” selgitas Saar, lisades, et need paigaldatakse “Teeme Ära” talgute raames.



“Projekti kirjutamise vajadus tekkis eelkõige sellest, et meie väliüritused on osutunud populaarseks ja meie väike mänguväljak vajaks juurde lisakiikesid,” nentis ta.



Magusate jõulude eelarve on Saare sõnul 225 eurot, millest toetusega kaetakse 185 eurot. Kiikede soetamine läheb maksma 899 eurot, millele vald paneb õla alla 749 euroga. MTÜ Randvere Heaks juhatuse liige Hanna Saar ütles, et vallale esitati teise projektivooru kaks taotlust: “Magusad jõulud Randveres” ning “Kiigud ühele, kahele ja kõigile”, mis mõlemad said rahastuse.Esimene projekt kujutab endast piparkoogitaigna ja piparkoogi valmistamise õpituba. “4. detsembril toimuvasse õpituppa on osalema oodatud lapsevanemad koos lastega,” lisas Saar.Üritus toimub sel korral Randvere tööõppekeskuse ruumides, kuna seltsimajas käib uue ahju ehitus ja aasta algul läheb elektrisüsteemide vahetamiseks.Teise projekti eesmärk on soetada Randvere külaplatsile uued atraktsioonid kiikede näol. “Üks neist on kaalukiik ning teine külakiige tüüpi,” selgitas Saar, lisades, et need paigaldatakse “Teeme Ära” talgute raames.“Projekti kirjutamise vajadus tekkis eelkõige sellest, et meie väliüritused on osutunud populaarseks ja meie väike mänguväljak vajaks juurde lisakiikesid,” nentis ta.Magusate jõulude eelarve on Saare sõnul 225 eurot, millest toetusega kaetakse 185 eurot. Kiikede soetamine läheb maksma 899 eurot, millele vald paneb õla alla 749 euroga.

Veel artikleid samast teemast »