Uudised

Kulka jagab taas preemiaid

Reede, 28. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 28. oktoober 2016. Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid kandidaatide leidmiseks 2016. aasta preemiatele.



Välja antakse Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia ja preemia eesmärk on maakonna kultuuritegelaste tunnustamine ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamine. Seda preemiat antakse välja aastast 1995.



Kultuuripreemia “Kultuuripärl” eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist.



Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.



Aastapreemia eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele kultuuri- ja sporditöös silmapaistnud inimesi ja kollektiive.

Selleaastane kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november. Välja antakse Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia ja preemia eesmärk on maakonna kultuuritegelaste tunnustamine ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamine. Seda preemiat antakse välja aastast 1995.Kultuuripreemia “Kultuuripärl” eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist.Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.Aastapreemia eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele kultuuri- ja sporditöös silmapaistnud inimesi ja kollektiive.Selleaastane kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november.

Veel artikleid samast teemast »